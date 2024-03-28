《中國要聞》上海要促進所有傳統產業數字化轉型和綠色低碳轉型

《經濟通通訊社２８日專訊》上海市長龔正今日在國新辦新聞發布會上表示，發展新質生產

力是上海實現高質量發展的關鍵所在。下一步，上海將從三個方面持續提升產業的高端化、智能

化、綠色化和融合化發展水平。

一是著力鞏固傳統產業優勢地位。汽車、鋼鐵、化工等傳統產業在上海經濟中仍佔較大比重

，部分產業還是優勢產業，不能被忽視和放棄。上海現在要促進所有產業，尤其是傳統產業實現

數字化轉型和綠色低碳轉型，通過新技術、新模式、新業態賦能傳統產業，把傳統產業打造成新

質生產力。

二是著力打造新興產業創新高地。集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業去年的規模

已達到１﹒６萬億元（人民幣．下同）。上海要持續突破一批「卡脖子」關鍵環節，提升產業鏈

、供應鏈韌性和安全水平。同時，要加快打造電子信息、生命健康、汽車、高端裝備４個萬億級

產業集群，先進材料和時尚消費品兩個５千億級的產業集群。

三是著力搶佔未來產業發展高地。對於四大新賽道產業：數字經濟、綠色低碳、元宇宙和智

能終端；以及五大未來產業：未來健康、未來智能、未來能源、未來空間、未來材料，上海都制

定了行動計畫、行動方案，接下來要繼續加大顛覆性技術、前沿技術布局，打好關鍵核心技術攻

堅戰，努力在若干細分領域率先確立產業發展優勢。（ｌｃ）

