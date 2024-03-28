中國人壽劉暉：料今年Ａ股表現將顯著優於過去兩年

《經濟通通訊社２８日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）副總裁劉暉在

業績發布會上表示，隨著穩增長政策持續發力，經濟回升向好態勢進一步鞏固和增強；當前Ａ股

市場整體估值仍然處於歷史底部，預計今年股票市場表現將顯著好於過去兩年。固收市場方面，

今年以來利率持續明顯下行，經濟仍處修復階段，貨幣市場政策料保持寬鬆，預計今年利率水平

將維持低位。

國壽去年純利４６１﹒８１億元（人民幣．下同），按年下跌３０﹒７４％；期內，總投資

收益１２３０﹒８２億元，按年減少３０﹒１８％。

劉暉表示，集團今年力爭實現穩定合理的投資收益水平，今年資產配置基本會保持穩定，在

持續提升長久期資產配置的同時，重點關注利益收益率具有優勢的銀行資本債、存款等品種；股

票配置方面會降低組合的波動性；亦會加大對ＡＢＳ、戰略新興產業和未來產業方面的布局。



＊遠洋集團不會對公司未來產生不利影響＊



劉暉指出，目前對於遠洋集團（０３３７７）的投資敞口非常小，去年已經完成了減值工作

，所以不會對公司未來產生任何不利的新增影響。同時，劉暉強調，公司在不動產方面的投資策

略始終保持審慎穩健的投資風格，將從嚴把控投資項目的信用風險和資產質量。目前，公司在不

動產投資方面的敞口是比較小，實物資產主要集中於一、二線城市核心區域；一小部分是在不動

產相關的股票債券等產品，其敝口不足１％。

她又認為，房地產市場的供求關係已經發生了重大變化，國內城鎮化進程仍有較大空間，「

三大工程」對樓市形成一定支撐，相信房地產行業隨著這樣的結構調整和轉型升級，整體平穩健

康發展可期，集團亦會審慎開展相關投資。（ａｃ）



