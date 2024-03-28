工行：地方債務領域信貸風險總體可控，中國經濟韌性強

《經濟通通訊社２８日專訊》工商銀行（０１３９８）董事長、執行董事廖林在業績發布會

上表示，短期挑戰不改變長期向好的趨勢。外部看，中國經濟韌性強、潛力大，活力度回升向好

的態勢持續，而從該行來看，目前該行主要業務規模居全球首位，資本充足率以及撥備覆蓋率等

均處於行業較優水平，預計今年分紅近１１００億元人民幣，為股東及投資人創造實實在在的價

值回報。

副行長姚明德表示，在當前的經濟環境下，維持一個低息差是中國經濟發展的需要，亦指低

息差確實對銀行的壓力很大，但息差的下降有利於國家所有的社會主體，包括個人、企業等負債

水平成本的降低，長期來說對銀行還是利好。另外，利率的下行也會促進投資者消費，有利於中

國經濟的發展。

執行董事、副行長兼首席風險官王景武表示，２０２３年該行的資產質量主要指標都是穩中

向好，處於一個健康的區間，而在地方債務領域，融資主要是投向經濟財力較好，債務處於合理

水平的區域，尤其現金流較為充足的客戶及項目，地方債務領域的信貸風險總體可控。

對於今年的投融資安排，王景武表示，綜合考慮實體經濟的需求以及貨幣政策的導向等因素

，該行今年的貸款和債券投資將繼續保持較大的投放力度。（ｂｎ）

