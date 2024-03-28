百濟神州（０６１６０）全年淨虧損收窄至８﹒８億美元，不派息

《經濟通通訊社２８日專訊》百濟神州（０６１６０）公布，截至２０２３年１２月３１日

止全年淨虧損收窄至８﹒８２億元（美元．下同），而對上一年同期虧損２０﹒０４億元；每股

基本虧損６５美仙，不派末期息。（ａｃ）



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