《經濟通通訊社２８日專訊》百濟神州（０６１６０）公布，截至２０２３年１２月３１日
止全年淨虧損收窄至８﹒８２億元（美元．下同），而對上一年同期虧損２０﹒０４億元；每股
基本虧損６５美仙，不派末期息。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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28/03/2024 20:01
百濟神州（０６１６０）全年淨虧損收窄至８﹒８億美元，不派息
《經濟通通訊社２８日專訊》百濟神州（０６１６０）公布，截至２０２３年１２月３１日
止全年淨虧損收窄至８﹒８２億元（美元．下同），而對上一年同期虧損２０﹒０４億元；每股
基本虧損６５美仙，不派末期息。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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