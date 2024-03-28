《神州頭條》財經報章頭版摘要：監管層引導ＩＰＯ詢價定價趨理性

《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見美國工商界和戰略學術界代表

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國家主席習近平２７日在人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。習近平指出，中美

兩國是合作還是對抗，事關兩國人民福祉和人類前途命運。中美各自的成功是彼此的機遇。



人行：適時優化調整金融監管體制

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人行行長潘功勝２７日在博鰲亞洲論壇２０２４年年會「深化亞洲金融合作」論壇上表示，金融

監管是金融安全網的「第一道防線」，中國根據金融市場和金融體系的變化，適時優化調整金融

監管體制。



前兩月規上工業企業利潤同比增速轉正

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國家統計局２７日發布的數據顯示，１月至２月，全國規模以上工業企業實現利潤總額

９１４０﹒６億元人民幣，同比增長１０﹒２％，利潤由去年全年下降２﹒３％轉為正增長。





《上海證券報》



習近平會見美國工商界和戰略學術界代表

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國家主席習近平２７日在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表。習近平指出，

中美兩國是合作還是對抗，事關兩國人民福祉和人類前途命運。中美各自的成功是彼此的機遇。



與各方共同構建更有效的亞洲金融安全網

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在３月２７日舉辦的博鰲亞洲論壇２０２４年年會「深化亞洲金融合作」論壇上，人行行長潘功

勝從全球、區域、雙邊和國別的角度就加強亞洲金融安全網發表演講。



監管層出手引導ＩＰＯ詢價定價趨向理性

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詢價定價是ＩＰＯ的關鍵環節，監管方面瞄準詢價亂象重拳出擊。近日，上交所連發兩份監管措

施決定書，對券商、私募等機構投資者在參加ＩＰＯ網下詢價過程中存在的詢價流程不規範、報

價缺少依據等違規行為採取監管措施。





《證券時報》



習近平會見荷蘭首相呂特

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國家主席習近平２７日在人民大會堂會見來華進行工作訪問的荷蘭首相呂特。習近平指出，希望

雙方繼續採取更多便利人員往來措施，鼓勵教育、文化和民間交流。中方願同荷方加強在聯合國

、世界貿易組織等多邊機構的溝通協調，共同應對氣候變化、生物多樣性等全球挑戰。



各方應團結協作建設亞洲金融安全網

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人行行長潘功勝２７日出席博鰲亞洲論壇２０２４年年會「深化亞洲金融合作」分論壇並致辭。

潘功勝指出，亞洲金融安全網的建設需各方團結協作和積極建設。人行願與各方充分交流，共同

構建更有效的金融安全網。



今年全球經濟增長或達３﹒１％

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國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）第一副總裁吉塔．戈皮納特昨日在博鰲亞洲論壇上預測，今年全球

經濟增長率會達到３﹒１％。（ｌｃ）

