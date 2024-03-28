《神州經脈》澳洲紅酒不徵反傾銷稅，滬指重上三千，騰訊否認裁員

《神州經脈》滬深股市２７日止跌回升。盡管銀行股領跌，但三大指數今早集體大漲，滬綜

指曾超１％，深成指更漲逾２％。內地各大投資群流傳一則消息指，人民銀行可能下場買債，形

同「中國版ＱＥ（量化寬鬆）」，不過有關傳聞未經證實，業內人士亦指在降準降息空間仍然充

足的情況下，人行接下來的操作大概率不會是ＱＥ。大摩則在報告指出，人行ＱＥ不會發生，認

為人行只是改進了公開市場操作機制，更多地使用國債交易來控制金融狀況，強調這是全球央行

的標準做法。

資金午後重歸理性，股市升幅顯著收窄，滬綜指全日收升０﹒５９％，報３０１０﹒６６，

返回三千關口，深成指升幅縮至１﹒３１％，創業板指升０﹒９５％。兩市全日成交９３２２億

元（人民幣．下同），按日增加４﹒９％，不過仍低於近日萬億元水平，今日是港股復活節假期

前最後一個交易日，陸股通全日淨流入逾２３億元。３月２９日至４月１日港股休市，滬港通、

深港通將關閉。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２２７７，較上個交易日４時３０分收盤

價升７點子，止兩連跌。人民幣兌一美元中間價報７﹒０９４８，較上個交易日跌２點子，兩連

跌。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 全國人大委員長趙樂際出席在海南舉行的博鰲亞洲論壇年會，他在開幕式發表主旨演講時

指出，構建人類命運共同體已經從中國倡議，擴大為全球行動。呼籲各國要攜手構建亞洲命運共

同體，做亞洲安全的維護者，落實好全球安全倡議。他認為，各國要摒棄冷戰思維和集團對抗，

反對強權政治和霸權行徑，共同做亞洲發展的促進者，為世界經濟復甦提供機遇。



２﹒ 美國財長耶倫據報將於下月訪華，她表示準備在訪問期間與中方官員討論部分行業的產能

過剩問題。她指，中國提高太陽能、電動車和鋰離子電池的產量，造成不公平競爭，扭曲全球價

格，損害美國企業和工人的利益，亦會對中國自身經濟增長及生產力構成風險。外交部發言人林

劍就此回應，反對保護主義和單邊霸凌，中國新能源產業蓬勃發展，靠的是在全球市場競爭中形

成的科技創新和過硬品質，絕不是靠所謂補貼來支撐保護。



３﹒ 國家主席習近平２７日會見荷蘭首相呂特，外界關注的重要議題包括荷蘭光刻機龍頭企業

ＡＳＭＬ能否對中國客戶提供售後服務。習近平會上強調，人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應

鏈，只會導致分裂和對立，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐；至於呂特會後拒絕回

答有關ＡＳＭＬ的問題，僅表示荷蘭政府會確保其採取的出口限制措施並非針對某一國家，且確

保所造成的影響有限。此外，美國商務部官員披露，針對關鍵晶片生產工具，美國正遊說盟友阻

止本地企業為中國客戶提供若干必要維修服務。



４﹒ 商務部裁定，鑒於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵

收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自

２０２４年３月２９日起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅；終止徵收反傾銷

稅後，不徵收反補貼稅。商務部新聞發言人何亞東表示，願與澳方一道，通過對話磋商解決彼此

關切，共同推動雙邊經貿關係穩定健康發展。



５﹒ 針對「騰訊下屬ＰＣＧ（平台與內容事業群）、ＣＳＩＧ（雲與智慧產業事業群）裁員

１０％至３０％」的市場消息，接近騰訊人士回應官媒記者查詢：「消息不屬實，是假消息」。

ＣＳＩＧ事業群負責騰訊雲、騰訊會議等業務，ＰＣＧ事業群負責騰訊新聞、瀏覽器、輸入法等

業務。



６﹒ 中國鋼鐵工業協會發布倡議書指出，近期鋼材市場波動明顯，存在追漲殺跌現象，放大波

動幅度，不利於鋼材市場平穩運行。鋼鐵企業要理性看待市場波動，保持戰略定力，反對低價傾

銷，抵制惡性競爭，共同營造公平、穩定的市場環境；提升風險防範意識，管控好銷售渠道，嚴

防低價拋售擾亂市場行為，避免市場踩踏，防止市場大起大落。



７﹒ 中國人壽副總裁劉暉在業績發布會上表示，當前Ａ股市場整體估值仍然處於歷史底部，預

計今年股票市場表現將顯著好於過去兩年。劉暉又指公司目前對於遠洋集團的投資敞口非常小，

去年已經開展完了減值工作。



８﹒ 隨著多隻寬基ＥＴＦ近期披露２０２３年年報，中央匯金大手筆買入ＥＴＦ被證實。以華

夏滬深３００ＥＴＦ為例，從基金前十名持有人看，截至２０２３年底，中央匯金持有份額為

２８﹒９３億份。而２０２３年６月底，中央匯金持有１７﹒９１億份，即中央匯金投去年下半

年增持華夏滬深３００ＥＴＦ超１０億份。（ｃｔ）

