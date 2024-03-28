《鍾之日記》市場久旱盼甘霖，炒作寬鬆一窩蜂

《鍾之日記》３月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



第一季度即將結束，投資者調整投資組合，美股周三（２７日）在動盪中走高，使得本季度

美股累計漲幅近１０％。至於港股亦因「人行買債變相ＱＥ」流言所帶動而造好，恒生指數收報

１６５４１，升１４８點或升０﹒９％，主板成交近１１７３億元。恒指３月累升３０點或

０﹒１８％。



＊中國版ＱＥ？可能還太早＊



Ａ股和港股一反昨日（２７日）下跌態勢，盡管銀行股領跌，但三大指數今早集體大漲，滬

綜指曾超１％，深成指更漲逾２％。內地各大投資群流傳一則消息指，人民銀行可能下場買債，

形同「中國版ＱＥ（量化寬鬆）」，不過有關傳聞未經證實，業內人士亦指在降準降息空間仍然

充足的情況下，人行接下來的操作大概率不會是ＱＥ。大摩則在報告指出，人行ＱＥ不會發生，

認為人行只是改進了公開市場操作機制，更多地使用國債交易來控制金融狀況，強調這是全球央

行的標準做法。

另外，多隻寬基ＥＴＦ年報披露獲中央匯金大手筆買入，亦對大市有利好作用。

不過資金午後重歸理性，股市升幅顯著收窄，滬綜指全日收升０﹒５９％，報

３０１０﹒６６，返回三千關口，深成指升幅縮至１﹒３１％，創業板指升０﹒９５％。兩市全

日成交９３２２億元人民幣，按日增加４﹒９％，不過仍低於近日萬億元水平。

市場復盤分析，投資圈流傳的有關猜想，可能來自於近日由中央文獻出版社出版的《習近平

關於金融工作論述摘編》一書，書中提到國家主席習近平於去年１０月３０日在中央金融工作會

議上表示，「要充實貨幣政策工具箱，在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣。」



＊內銀業績弱，扛起讓利於民重任＊



國有大行陸續公布業績，工行（０１３９８）和交行（０３３２８）披露純利增長均不到

１％。其中工商銀行盈利按年增０﹒７９％，淨利息收入按年跌５﹒３４％，淨息差更按年跌

０﹒３１個百分點至１﹒６１％，差過市場預期的１﹒６８％；至於交通銀行盈利按年增

０﹒６８％，淨利息收入按年下跌３﹒３９％，淨息差按年下跌０﹒２個百分點至１﹒２８％。

兩股績後捱沽，工商銀行股價跌０﹒８％，交通銀行挫２﹒７％；其他四家即將發放業績的

主要銀行Ａ股同告跌，建設銀行（００９３９）跌１﹒７％，中國銀行（０１３９８）跌

０﹒６％，農業銀行（０１２８８）軟０﹒３％，郵儲銀行（０１６５８）跌０﹒２％。

交通銀行在業績中表示，貸款市場報價利率（ＬＰＲ）多次下調及存量房貸利率下調，導致

該行利息淨收入下降。市場分析，中國當局要求銀行擔負起提振國內經濟及救助房企和地方政府

的職責，銀行的盈利能力和資產質量遭受考驗，預計內銀淨息差今年進一步面臨壓力。



＊藥明烏雲籠罩，股價仍企穩＊



美國參議院委員會於３月初大比數通過《生物安全法案》草案，該法案旨在禁止聯邦機構與

藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）等生物科技公司簽訂合約。外界最初認為法案通

過機會極微，但後來支持聲浪漸大，甚至連美國生物技術工業組織（ＢＩＯ）亦倒戈支持。

外電引述消息指，美國情報官員於２月底向負責制定《生物安全法案》的參議員進行機密簡

報，披露藥明康德在未經同意下，將美國客戶的知識產權及數據轉移給中國當局，此舉成法案獲

美國政界支持的重要因素。

藥明康德發言人回應表示，並不知悉公司在未經授權下將任何美國客戶數據或知識產權轉移

到中國的情況。發言人強調，保護客戶資訊對公司來說至關重要，公司是按照客戶指示儲存資訊

，尊重並完全遵守美國聯邦和州當局的要求。

兩方各執一詞下，藥明康德今日開盤後跌至近５年低位，盤中升最多４﹒９％，其後升幅收

窄，全日收升近０﹒７％，同系的藥明生物（０２２６９）則升３﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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