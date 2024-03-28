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AH股新聞

28/03/2024 10:00

《Ａ股焦點》工行、交行績後齊跌２％，淨利息收入倒退淨息差受壓

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國有大行陸續公布業績，周三（２７日）公布業績的工行
（滬：６０１３９８）和交行（滬：６０１３２８）純利增長均不到１％。其中工商銀行盈利按
年增０﹒７９％至３６３９﹒９３億元（人民幣．下同），淨利息收入按年下跌５﹒３４％，淨
息差更按年下跌０﹒３１個百分點至１﹒６１％，差過市場預期的１﹒６８％；至於交通銀行盈
利按年增０﹒６８％至９２７﹒２８億元，淨利息收入按年下跌３﹒３９％，淨息差按年下跌
０﹒２個百分點至１﹒２８％。
　　兩股績後捱沽，工商銀行Ａ股股價急跌２﹒１％，交通銀行Ａ更跌２﹒３％；其他四家即將
發放業績的主要銀行Ａ股同告跌，農業銀行（滬：６０１２８８）挫２﹒６％，建設銀行
（滬：６０１９３９）跌１﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒６％，郵儲銀行
（滬：６０１６５８）跌１﹒４％。
　　交通銀行在業績中表示，貸款市場報價利率（ＬＰＲ）多次下調及存量房貸利率下調，導致
該行利息淨收入下降。有市場分析，中國當局要求銀行擔負起提振國內經濟及救助房企和地方政
府的職責，銀行的盈利能力和資產質量遭受考驗，預計內銀淨息差今年進一步面臨壓力。
（ｅｙ）
　

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