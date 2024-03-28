《Ａ股焦點》藥明康德被指將美國客戶知識產權轉讓中國，股價靠穩

《經濟通通訊社２８日專訊》據《路透》報道，美國情報官員在２月底向大約十幾名制定《

生物安全法案》的參議員進行機密簡報，披露藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）在

未經同意下將美國客戶的知識產權轉讓給中國當局，成法案獲美國政界支持的重要因素。

藥明康德發言人回應報道指，不知道公司有任何未經授權將任何美國客戶資料或知識產權轉

移到中國的情況，強調公司按客戶的要求存儲數據，尊重並完全遵守美國聯邦和州當局的要求。

藥明康德Ａ股仍升０﹒７％，報４６﹒９３元人民幣；Ｈ股亦升０﹒８％。（ｒｙ）

