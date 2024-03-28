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AH股新聞

28/03/2024 08:37

《駐滬專電》上交所連發監管書，打擊ＩＰＯ詢價定價不規範

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》詢價定價是ＩＰＯ的關鍵環節，監管方面
瞄准詢價亂象重拳出擊。近日，上交所連發兩份監管措施決定書，對券商、私募等機構投資者在
參加ＩＰＯ網下詢價過程中存在的詢價流程不規範、報價缺少依據等違規行為採取監管措施。
　　上交所上周對紅牆泰和基金、廣發證券予以監管警示。兩家機構的違規存在共性問題：一是
內部研究報告撰寫不規範，未體現出在充分研究基礎上理性報價；二是詢價流程不規範，相關內
部控制存在缺失。詢價相關內部制度不健全，在研究報告撰寫、定價決策機制、操作復核等重要
事項上缺少明確規定。
　　在更早之前的２０２３年１２月，武漢美陽投資因報價工作管理缺失，存在洩露報價行為，
被上交所警示。２０２１年７月，有６家私募因存在詢價決策流程不規範、報價結果缺少研究支
持與合理解釋、內控制度和業務操作流程不完善等違反相關規定的行為，被上交所予以監管警示

　　有投行人士指，現有的詢價規則已經在很大程度上能夠剔除過高或者過低的不合理報價，但
是仍須加強對於詢價機構報價程序的監督和核查，更加註重過程中的合法合規，並且完善事中事
後檢查的機制建設和加大執法力度。
　　長期來看，隨著各項制度的進一步完善，促使市場各方更加充分博弈，未來新股發行定價將
更加市場化、更趨合理。

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