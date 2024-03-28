《中國房產》太盟集團單偉建：應考慮立即全面鬆綁樓市

《經濟通通訊社２８日專訊》亞洲最大私人股本公司之一太盟投資集團（ＰＡＧ）執行董事

長單偉建撰文指，自２０２３年以來，中央和地方都出台了不少救樓市的政策和措施，產生了一

定的作用，但仍然不夠，沒有從根本上解決需求不足這一主要矛盾；許多現行政策仍然限制和壓

抑需求。

他認為，中國房地產市場不存在嚴重供應過剩，但要擺脫困境，應該考慮立即全面鬆綁，恢

復市場自我調節的功能，從而避免因供需兩端都過度修正而導致長期的復甦乏力。

首先，應當全面取消限購。結合香港特區政府全面「撤辣」後的政策效果，他指出，

２０２３年香港樓市陷入低迷，極度滯銷；而２０２４年２月底，港府全面取消以往為給樓市降

溫加收的各類額外的交易印花稅，取得立竿見影的效果，交易量強烈反彈，一掃樓市陰霾。

同時，要取消異地購房的限制。他說，中國人的強大購買力在過去兩年惠及全球大都會的樓

市，在東京、倫敦、紐約、洛杉磯等城市，中國人都是最大的外國房產買家，而國人唯獨在自己

的國家不能隨處買房，結果肥水流入外人田。中國市場廣大，有能力購房的人為何不能在各地擁

有房產呢？



＊新樓「限跌令」是房市穩定的障礙＊



此外，他認為，新房售價「限跌令」也是房市穩定的障礙。房價下跌固然對周邊的房主造成

心理壓力，也產生負面財富效應，但人為使售價高於市值，導致有價無市，猶如掩耳盜鈴，起不

到實際作用，而且還延長了痛苦。長痛不如短痛。取消限跌令，降價促銷，加速清除庫存，才能

盡快扭轉樓市，重？穩步升值的希望。

單偉建還強調，當前十分有必要糾正市場中流傳的「中國樓市供應嚴重過剩」的錯誤看法。

而針對出險房企的債務重組，單偉建稱，首先承擔損失的應該是大股東，而不應是債權人。

所以最合理的債務重組方案應該包括大股東用股權或其他資產來補償債權人，以換取債權人的認

可。（ｌｃ）

