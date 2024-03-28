《中國要聞》抖音上架商城版Ａｐｐ，據報定價策略對標拼多多

《經濟通通訊社２８日專訊》近日，抖音動作頻頻，先是上架「抖音商城版」Ａｐｐ，之後

又發布公告，嚴禁生成式ＡＩ創作發布侵權內容，引發市場關注。

「抖音商城版」Ａｐｐ 原本是抖音內部一個頻道，如今獨立出來成為ＡＰＰ反映出抖音電

商業務逐漸成熟壯大，已漸漸擁有與淘寶、京東、拼多多競爭貨架電商賽道的能力。目前該

Ａｐｐ只能在安卓系統的手機應用商店搜索下載，蘋果Ａｐｐ ｓｔｏｒｅ暫無法下載。

對於獨立拆分上線Ａｐｐ，抖音電商相關負責人表示，觀察到部分用戶在主動購物方面存在

著旺盛的需求，為了更好地服務這些用戶，抖音電商上線抖音商城版，幫助這些用戶發現優價好

物、便捷管理訂單。據知情人士透露，抖音電商未來將會採取跟拼多多一樣的定價策略，明確將

低價作為提升競爭力的關鍵。



＊抖音整頓利用ＡＩ生成人物進行抵制創作行為＊



此外，抖音安全中心昨日還發布公告，嚴禁生成式ＡＩ創作發布侵權內容。

具體行為包括：一是生成境外虛假人設，消費愛國心理、博取關注。用虛假外國人的形象，

以想嫁給中國、想到中國生活、評價社會事件等言論博取眼球。

二是生成俊男美女虛假形象，騙取互動，交友導流。並以親暱稱呼發布情感誘導等表達虛假

情感的內容，將用戶導流至私人聊天工具，甚至進行詐騙。

三是生成精英人士虛假人設，發布心靈雞湯、財商、偽國學、厚黑學、偽成功學等不良內容

，低質吸粉，甚至引流到站外以賣課、入群等方式獲利。

針對違規使用ＡＩ生成虛擬人物的行為，抖音表示，會對違規視頻下架，對違規賬號進行取

消其投稿和營利權限、抹除賬號粉絲、封禁賬號等處置，並利用模型、技術識別能力等手段，進

行長期系統的識別發現和處置。同時，公司目前已掌握部分黑產團夥不當使用ＡＩ生成虛擬人物

用於犯罪的線索，將報警打擊。（ｌｃ）

