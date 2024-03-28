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AH股新聞

28/03/2024 08:48

【大國博弈】耶倫擬訪華期間討論中國部分行業產能過剩問題

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國財長耶倫據報將於下月訪華，她接受媒體訪問表示，準備
在訪問期間與中方官員討論部分行業的產能過剩問題，確保中國了解這種情況所產生的不良影響
。她指出，廉價商品充斥著美國市場，影響美國盟友，也會扭曲全球市場。
　
＊批評中方加速生產清潔能源，造成不公平競爭＊
　
　　耶倫周三（２７日）在佐治亞州一間太陽能電池製造廠發表演講，表示中國提高太陽能、電
動車和鋰離子電池的產量，造成不公平競爭，扭曲全球價格，損害美國企業和工人的利益，亦會
對中國自身經濟增長及生產力構成風險。
　　耶倫又說，過去中國政府支持鋼鐵和鋁等行業，導致投資過度和產能過剩，令企業尋求以低
價出口到國外。這雖然維持了中國的生產和就業，但迫使世界其他地區的工業萎縮。她計劃在下
次訪問中國時，與中國官員進行建設性對話，敦促中方採取必要措施解決問題。
　　至於中國在２６日表示向世界貿易組織（ＷＴＯ）提出申訴，指責美國透過《通貨膨脹削減
法案》向新能源汽車行業提供「歧視性補貼」，造成不公平競爭。早前商務部亦批評美方，妄稱
中國的正當貿易措施為「經濟脅迫」，誣稱中方造成「產能過剩」，中方對此堅決反對。
（ｒｙ）

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