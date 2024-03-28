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AH股新聞

28/03/2024 15:38

《中國要聞》國防部：菲方挑釁致南海問題升溫，中方不會任菲胡來

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國防部下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞
發言人吳謙大校答記者問。有記者提問，前不久美國務卿布林肯指責中方南海行動，重申美對菲
防務承諾，此外，菲防長命令菲軍啟動「全面群島防御規劃」戰略，發言人有何評論？
　　吳謙表示，在中菲南海問題上，中方多次表明了嚴正立場，那就是反對外部介入、反對侵權
挑釁、主張妥處分歧，同時做好應對突發事件的一切準備，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。
　　吳謙指美方介入是南海動盪的最大推手。美國罔顧事實，為菲站台背書，多次以所謂雙邊條
約對中方威脅施壓，還派出軍艦到南海挑釁滋事，嚴重破壞地區和平穩定。對此中方態度清晰明
確，那就是美方根本無權插手，美菲軍事合作也絕不能損害中方的領土主權和海洋權益。
　
＊中方在解決南海問題上有充足戰略定力＊
　
　　菲方挑釁滋事是近期南海問題升溫的直接原因。中方不會任菲胡來，對此進行了有理有力有
節的回擊，菲方應該認識到：挑釁滋事是得不償失的，倚靠外人是根本靠不住的。中方在解決南
海問題上有著充足的戰略定力。中方始終致力於通過對話協商管控海上分歧，同時堅定捍衛自身
領土主權和海洋權益。（ｒｙ）

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