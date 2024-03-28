【大國博弈】商務部：中荷加強半導體產業合作有利維護全球產業鏈

《經濟通通訊社２８日專訊》中國商務部舉行例行記者會，被問及荷蘭首相呂特訪華期間有

否與中方討論荷蘭光刻機對華出口問題，商務部新聞發言人何亞東表示，中荷兩國加強包括半導

體產業在內的各領域合作，對中荷有利，對中歐有利，對於維護全球半導體產業鏈、供應鏈穩定

具有積極意義。（ｅｙ）

