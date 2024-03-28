《Ａ股行情》滬指低開０﹒１５％，領導人見美商領袖，工行業績遜

《經濟通通訊社２８日專訊》中國國家主席習近平昨日在北京人民大會堂集體會見美國工商

界和戰略學術界代表，稱希望兩國各界人士多來往交流、積累共識，釋放穩外資訊號；博鰲論壇

今日舉行開幕式，關注人大委員長趙樂際發表講話。滬深股市今早接力低開，滬綜指低開

０﹒１５％，報２９８８﹒５９點，三千攻堅戰再度打響，深成指低開０﹒０１％，創業板指高

開０﹒０４％，軍工股造好，銀行股走低。

習近平昨日會見荷蘭首相呂特，外界關注的重要議題包括荷蘭光刻機龍頭企業ＡＳＭＬ能否

對中國客戶提供售後服務。習近平會上強調，人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致

分裂和對立，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐；至於呂特會後拒絕回答有關

ＡＳＭＬ的問題，僅表示荷蘭政府會確保其採取的出口限制措施並非針對某一國家，且確保所造

成的影響有限。

太盟投資集團（ＰＡＧ）執行董事長、資深投資者單偉建撰文指，中國房地產市場不存在嚴

重供應過剩，但要擺脫困境，應該考慮立即全面鬆綁，恢復市場自我調節的功能，從而避免因供

需兩端都過度修正而導致長期的復甦乏力。

為應對清明假期帶來的流動性需求，以及維護季末流動性平穩，人民銀行再度大額放水，今

日進行２５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２４８０億元，本周一至四共放水

６８００億元。

工商銀行（滬：６０１３９８）去年年度純利約３６３９﹒９億元，按年升約０﹒８％，派

末期股息每股３０﹒６４分，但外界關注該行利息淨收入跌５﹒３％至６５５０﹒１３億元，全

年淨息差收窄３１基點至１﹒６１厘，遜於市場預期。（ｅｙ）

