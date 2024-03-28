《Ａ股行情》滬指半日升逾１％收復三千，個股普漲力抗銀行股跌浪

《經濟通通訊社２８日專訊》銀行擔負提振國內經濟及救助房企和地方政府的職責，兩大國

有銀行最新業績顯示其盈利能力遭受考驗，銀行股跌勢顯著，惟Ａ股盤中打響三千保衛戰，個股

集體拉漲，半日接近４８００隻個股上漲，中位數表現為上升２﹒６％，上日捱沽的科技股報仇

，帶動滬綜指半日收升１﹒０９％，報３０３０﹒８５點，回歸三千點；深成指半日更漲

２﹒１％，創業板指升１﹒８８％。

兩市半日成交５６２９億元（人民幣．下同），較上交易日（２７日）同時段成交增３％，

今日是港股復活節假期前最後一個交易日，陸股通半日淨流入近２９億元。

全國人大委員長趙樂際在博鰲亞洲論壇年會開幕式發表主旨演講，指出全國兩會確定中國今

年經濟社會發展目標任務和政策舉措，傳遞了中國經濟持續回升向好的訊息，中國正以高質量發

展全面推進中國式現代化，將為世界經濟復甦注入強大動力。



＊工行淨息差顯著遜預期，領跌Ａ股＊



國有大行陸續公布業績，周三公布業績的工行（滬：６０１３９８）和交行

（滬：６０１３２８）純利增長均不到１％。其中工商銀行盈利按年增０﹒７９％至

３６３９﹒９３億元（人民幣．下同），淨利息收入按年下跌５﹒３４％，淨息差更按年下跌

０﹒３１個百分點至１﹒６１％，差過市場預期的１﹒６８％；至於交通銀行盈利按年增

０﹒６８％至９２７﹒２８億元，淨利息收入按年下跌３﹒３９％，淨息差按年下跌０﹒２個百

分點至１﹒２８％。

兩股績後捱沽，工商銀行Ａ股股價急跌１﹒９％，交通銀行Ａ更跌２﹒６％；其他四家即將

發放業績的主要銀行Ａ股同告跌，農業銀行（滬：６０１２８８）挫２﹒６％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌１﹒８％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌１﹒７％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）跌１﹒２％。



＊中芯Ａ升２％，中荷領袖會面＊



習近平昨日會見荷蘭首相呂特，外界關注的重要議題包括荷蘭光刻機龍頭企業ＡＳＭＬ能否

對中國客戶提供售後服務。習近平會上強調，人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致

分裂和對立，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐；至於呂特會後拒絕回答有關

ＡＳＭＬ的問題，僅表示荷蘭政府會確保其採取的出口限制措施並非針對某一國家，且確保所造

成的影響有限。

半導體板塊今早反彈，勤上股份（深：００２６３８）漲停，南大光電

（深：３００３４６）升９﹒３％，紫光國微（深：００２０４９）升８﹒６％，銀河微電

（滬：６８８６８９）升７﹒５％，臻鐳科技（滬：６８８２７０）升６﹒７％，晶瑞電材

（深：３００６５５）升６﹒５％，中芯國際（滬：６８８９８１）升２﹒１％。（ｅｙ）

