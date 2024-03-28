《Ａ股行情》滬指收升０﹒６％，「中國版ＱＥ」猜想盤中拉抬大市

《經濟通通訊社２８日報道》Ａ股和港股一反昨日（２７日）下跌態勢，盡管銀行股領跌，

但三大指數今早集體大漲，滬綜指曾超１％，深成指更漲逾２％。內地各大投資群流傳一則消息

指，人民銀行可能下場買債，形同「中國版ＱＥ（量化寬鬆）」，不過有關傳聞未經證實，業內

人士亦指在降準降息空間仍然充足的情況下，人行接下來的操作大概率不會是ＱＥ。大摩則在報

告指出，人行ＱＥ不會發生，認為人行只是改進了公開市場操作機制，更多地使用國債交易來控

制金融狀況，強調這是全球央行的標準做法。

另外，多隻寬基ＥＴＦ年報披露獲中央匯金大手筆買入，亦對大市有利好作用。

不過資金午後重歸理性，股市升幅顯著收窄，滬綜指全日收升０﹒５９％，報

３０１０﹒６６，返回三千關口，深成指升幅縮至１﹒３１％，創業板指升０﹒９５％。兩市全

日成交９３２２億元（人民幣．下同），按日增加４﹒９％，不過仍低於近日萬億元水平，今日

是港股復活節假期前最後一個交易日，陸股通全日淨流入逾２３億元。３月２９日至４月１日港

股休市，滬港通、深港通將關閉。



＊藥明康德仍揚，美監管風險再上升＊



據《路透》報道，美國情報官員在２月底向大約十幾名制定《生物安全法案》的參議員進行

機密簡報，披露藥明康德（滬：６０３２５９）在未經同意下將美國客戶的知識產權轉讓給中國

當局，成法案獲美國政界支持的重要因素。藥明康德發言人回應報道指，不知道公司有任何未經

授權將任何美國客戶資料或知識產權轉移到中國的情況，強調公司按客戶的要求存儲數據，尊重

並完全遵守美國聯邦和州當局的要求。藥明康德Ａ股收市仍升１％，報４７﹒０３元。

今日絕大多數板塊上揚，軍工股升勢最猛，其中恒宇信通（深：３００９６５）飆兩成漲停

，安達維爾（深：３００７１９）升１８﹒７％，縱橫股份（滬：６８８０７０）升１５﹒８％

，廣聯航空（深：３００９００）升１４﹒４％，航新科技（深：３００４２４）升１２﹒９％

，中無人機（滬：６８８２９７）升１２﹒８％，觀典防務（滬：６８８２８７）升１１﹒９％

，愛樂達（深：３００６９６）升１０﹒８％，立航科技（滬：６０３２６１）漲停。



＊內銀股跑輸Ａ股，業績不理想＊



國有大行陸續公布業績，工行（滬：６０１３９８）和交行（滬：６０１３２８）披露純利

增長均不到１％。其中工商銀行盈利按年增０﹒７９％，淨利息收入按年跌５﹒３４％，淨息差

更按年跌０﹒３１個百分點至１﹒６１％，差過市場預期的１﹒６８％；至於交通銀行盈利按年

增０﹒６８％至９２７﹒２８億元，淨利息收入按年下跌３﹒３９％，淨息差按年下跌０﹒２個

百分點至１﹒２８％。

兩股績後捱沽，工商銀行Ａ股股價急跌２﹒１％，交通銀行Ａ更跌２﹒８％；其他四家即將

發放業績的主要銀行Ａ股同告跌，農業銀行（滬：６０１２８８）挫２﹒６％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌２﹒５％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌１﹒９％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌１﹒７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５２０﹒９６ ＋０﹒５２

上證綜合指數 ３０１０﹒６６ ＋０﹒５９ ３９２９﹒２９

上證Ａ股指數 ３１５６﹒２２ ＋０﹒５８

深證成份指數 ９３４２﹒９２ ＋１﹒３１ ５３９３﹒２９

深圳創業板指數 １８０６﹒９０ ＋０﹒９５

上證Ｂ股指數 ２５２﹒９４ ＋１﹒６５ １﹒４４

深證Ｂ股指數 １０８４﹒２３ ＋０﹒３９ ０﹒５２

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