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AH股新聞

28/03/2024 15:08

《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒５８％，陸股通流入２３﹒３億元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒５８％，報３１５６﹒２２點。
　　北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８７﹒４５億元，
用３２﹒５５億元或６％，淨流入２５﹒６億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入２３﹒３億元，流出一天即轉流入，全
周共流入５３﹒８１億元。
　　香港復活節假期，３月２９日至４月１日港股休市，滬港通、深港通關閉。（ｒｙ）

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