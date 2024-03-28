《經濟通通訊社２８日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒５８％，報３１５６﹒２２點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８７﹒４５億元，
用３２﹒５５億元或６％，淨流入２５﹒６億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入２３﹒３億元，流出一天即轉流入，全
周共流入５３﹒８１億元。
香港復活節假期，３月２９日至４月１日港股休市，滬港通、深港通關閉。（ｒｙ）
全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！
28/03/2024 15:08
《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒５８％，陸股通流入２３﹒３億元
《經濟通通訊社２８日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒５８％，報３１５６﹒２２點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８７﹒４５億元，
用３２﹒５５億元或６％，淨流入２５﹒６億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入２３﹒３億元，流出一天即轉流入，全
周共流入５３﹒８１億元。
香港復活節假期，３月２９日至４月１日港股休市，滬港通、深港通關閉。（ｒｙ）
全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰