《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒５８％，陸股通流入２３﹒３億元

《經濟通通訊社２８日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒５８％，報３１５６﹒２２點。

北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８７﹒４５億元，

用３２﹒５５億元或６％，淨流入２５﹒６億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入２３﹒３億元，流出一天即轉流入，全

周共流入５３﹒８１億元。

香港復活節假期，３月２９日至４月１日港股休市，滬港通、深港通關閉。（ｒｙ）

