【大國博弈】習近平晤荷蘭首相，稱任何勢力無阻中國科技發展進步

《經濟通通訊社２８日專訊》荷蘭首相呂特本周對中國進行一連兩日的訪華行程，昨日

（２７日）與中國國家主席習近平會面，外界關注的重要議題包括荷蘭光刻機龍頭企業ＡＳＭＬ

能否對中國客戶提供售後服務。不過，呂特在會後對媒體表示，他和習近平在會上討論了所有棘

手話題，包括網絡攻擊議題，荷蘭已經非常公開地將此前的網絡攻擊事件歸咎於中國。至於

ＡＳＭＬ能否繼續為中國客戶繼續提供服務，外媒稱呂特拒絕回答，僅表示荷蘭政府會確保其採

取的出口限制措施並非針對某一國家，且確保所造成的影響有限。中國商務部部長王文濤則與荷

蘭外貿與發展合作大臣范呂文會面時指出，希望荷方秉持契約精神，支持企業履行合約義務，確

保光刻機貿易正常進行。

據《中央電視台》報道，習近平在會面中表示，人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只

會導致分裂和對立，中國人民也有正當發展的權利，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步

伐。

習近平強調，經濟全球化或許遭遇逆風，但歷史大勢不會改變，「脫勾斷鏈」沒有出路，開

放合作是唯一選擇。中方願同荷方一道，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係不斷向前發展，

為世界和平、穩定、繁榮作出更大貢獻。

中方引述呂特說，中荷兩國在２０１４年建立了開放務實的全面合作夥伴關係，自此雙邊貿

易發展良好，這十年間貿易額翻了一番，荷蘭為此深感自豪。呂特還表示，他要感謝中方為荷蘭

護照持有者提供１４天入境免簽待遇。



＊華商務部長：希望荷蘭確保光刻機貿易正常進行＊



國務院總理李強亦與荷蘭首相呂特舉行會談。中方引述李強表示，中國將持續打造市場化、

法治化、國際化一流營商環境，歡迎更多荷蘭企業赴華投資，亦鼓勵更多中國企業到荷蘭投資發

展，希望荷方為中方人員赴荷提供更多便利。李強另提到，中方歡迎歐方分享中國超大規模市場

機遇，但希望歐方審慎出台限制性經貿政策和使用貿易救濟措施。

至於中國商務部部長王文濤則與荷蘭外貿與發展合作大臣范呂文會面，中國商務部指，雙方

重點議題包括光刻機輸華和加強半導體產業合作等。王文濤表示，中方視荷方為可信賴的經貿夥

伴，希望荷方秉持契約精神，支持企業履行合約義務，確保光刻機貿易正常進行，並共同維護全

球半導體產業鏈供應鏈穩定，推動雙邊經貿關係持續健康發展。（ｅｙ）

