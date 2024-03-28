《一帶一路》習近平見斯國總理：願提供幫助，冀續共建一帶一路

《經濟通通訊社２８日專訊》中國國家主席習近平昨日（２７日）會見斯里蘭卡總理古納瓦

德納。習近平強調，中方將繼續為斯里蘭卡經濟社會發展提供力所能及的幫助，雙方要共同努力

，推進高質量共建「一帶一路」，特別是科倫坡港口城和漢班托塔綜合開發兩大旗艦項目，深化

物流、能源、產業合作，加強數字經濟、綠色經濟、清潔能源、文化旅遊、海洋經濟等領域交流

合作。

習近平指出，中方願同斯方鞏固政治互信，加強治國理政經驗交流，拓展務實合作，高質量

共建「一帶一路」，不斷深化中斯真誠互助、世代友好的戰略合作夥伴關係。

習近平還提到，中方願繼續擴大進口斯里蘭卡特色優質產品，鼓勵中國企業赴斯里蘭卡投資

興業，希望斯方提供公平、透明的營商環境；中方願同斯方加強鄉村減貧合作，助力斯里蘭卡實

現經濟轉型升級和可持續發展；雙方應該進一步弘揚和平共處五項原則，加強在國際和地區事務

中的協作，維護好中斯共同利益和國際公平正義，推動構建人類命運共同體。

中國外交部通稿引述古納瓦德納表示，斯方不會忘記中國在斯困難之際總是及時伸出援手，

科倫坡港口城和漢班托塔綜合開發等項目極大提振了斯里蘭卡經濟社會發展，也有力促進了地區

整體發展。古納瓦德納指，斯方願繼續同中方一道推進共建「一帶一路」，拓展經貿、教育、旅

遊、減貧等領域合作。

斯里蘭卡須在今年６月底前達成雙邊貸款和外幣公債的重組協議，以繼續獲得國際貨幣基金

（ＩＭＦ）提供的紓困款項。斯里蘭卡政府發言人此前表示，斯里蘭卡已來到重組外債的最後階

段，總理為了這個目的前往中國。中國是斯里蘭卡的主要債權國之一。（ｅｙ）

