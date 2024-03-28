【大國博弈】路透：美官員告知議員藥明康德對華轉移客戶知識產權

《經濟通通訊社２８日專訊》美國參眾兩院正在審議生物安全法案，內容包括禁止聯邦機構

與華大基因（深：３００６７６）、藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）等生物技術

公司簽訂合約。外界最初認為法案通過機會極微，但後來支持法案聲音日漸壯大，參議院已經聽

證通過草案，甚至連美國生物技術工業組織（ＢＩＯ）亦倒戈支持有關法案。據《路透》報道，

美國聯邦調查局、國務院和國家情報總監辦公室在２月底向大約十幾名參議員進行機密簡報，披

露藥明康德在未經同意下將美國客戶的知識產權轉讓給中國當局，是法案獲美國政界支持的重要

因素。

美國政府在２月底還發布了一項行政命令，禁止美國實體向中國等對手國家傳輸基因組等數

據。

藥明康德發言人對報道表示，不知道藥明康德有任何未經授權將任何美國客戶的資料或知識

產權轉移到中國的情況，強調公司按客戶的要求存儲客戶數據，尊重並完全遵守美國聯邦和州當

局的要求。

美國聯邦調查局、國家情報總監辦公室和國務院拒絕對報道內容置評；中國駐華盛頓大使館

表示，國會關於藥明康德構成國家安全威脅的說法毫無根據。

報道還指出ＢＩＯ最初反對將藥明康德等公司納入生物安全法案，但在兩黨議員和工作人員

告知有關吹風會的內容後，ＢＩＯ撤回了對藥明康德的支持，並支持法案。（ｅｙ）

