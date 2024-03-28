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AH股新聞

28/03/2024 14:47

【人行操作】傳人行或下場買債，分析指操作可行但大概率不是ＱＥ

　　《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股和港股一反昨日下跌態勢，盡管銀行股領跌，但三大指數
今早集體大漲，午後升幅則有所收窄。內媒《券商中國》報道，各大投資群流傳一則消息指，人
民銀行可能下場買債，有分析認為這是對資本市場的重大利好，因人行擴表遏制信用被動收縮，
「中國版ＱＥ」即將開啟。報道強調，有關傳聞並未獲得官方證實。
　　ＱＥ即量化寬鬆政策，指央行以類似於「直升機派錢」的方式增加貨幣供應，刺激經濟。按
最傳統的定義，中國法律不允許人民銀行進行ＱＥ，因《中國人民銀行法》規定央行目並不能在
一級市場上直接買國債，不過人行可以通過一些公開市場操作工具，在二級市場上交易國債，以
起到貨幣寬鬆效果。
　　廣發證券王先爽對內媒表示，人民銀行在２００７年和去年曾向個別銀行定向派發一筆資金
，該銀行去一級定向國債，然後人行再從該機構二級定向買入，同時回收定向資金，實現間接買
債；華泰固收分析師則表示，人民銀行可以使用質押回購的形式購買國債，一來不會影響價格，
二來能保持一個穩定的政策利率調控市場，三來政金債、央票等都能納入抵押品，方便加量。
　　不過《券商中國》最後引述專業人士指出，人行接下來的操作大概率不會是ＱＥ，就算是購
買國債，大概率也是配合特別國債的定向發行。分析之，ＱＥ往往是在常規政策空間消耗殆盡以
後才會出台的措施，而中國目前降準、降息的空間仍然充足。
　　摩根士丹利則在報告指出，人行ＱＥ不會發生，認為人行操作只是改進了公開市場操作機制
，更多地使用國債交易來控制金融狀況，強調這是全球央行的標準做法。（ｅｙ）

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