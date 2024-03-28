凱萊英全年純利跌３１﹒３％至２２﹒７億人幣，息１﹒８元人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》凱萊英（０６８２１）（深：００２８２１）公布，截至

２０２３年１２月３１日止全年純利２２﹒６９億元（人民幣．下同），按年跌３１﹒３％，每

股盈利６﹒２６元，派發每股末期息１﹒８元。

期內收入７７﹒８１億元，跌２３﹒９％。（ｈｐ）



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