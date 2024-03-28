《國企紅籌》晨鳴紙業全年盈轉虧１２﹒８億人幣，不派息

《經濟通通訊社２８日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）公布，截至２０２３年１２月３１日

止全年淨虧損１２﹒８１億元（人民幣．下同），而對上一年同期純利１﹒８９億元；每股基本

虧損４５分，不派末期息。（ａｃ）



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