《經濟通通訊社２８日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）公布，截至２０２３年１２月３１日
止全年淨虧損１２﹒８１億元（人民幣．下同），而對上一年同期純利１﹒８９億元；每股基本
虧損４５分，不派末期息。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
28/03/2024 21:02
《國企紅籌》晨鳴紙業全年盈轉虧１２﹒８億人幣，不派息
《經濟通通訊社２８日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）公布，截至２０２３年１２月３１日
止全年淨虧損１２﹒８１億元（人民幣．下同），而對上一年同期純利１﹒８９億元；每股基本
虧損４５分，不派末期息。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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