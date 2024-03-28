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AH股新聞

28/03/2024 20:56

《國企紅籌》ＨＴＳＣ（６８８６）全年多賺１５％，息４３分人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》ＨＴＳＣ（０６８８６）（滬：６０１６８８）公布，截至
２０２３年１２月３１日止全年純利１２７﹒５１億元（人民幣．下同），按年升１５﹒３％；
每股基本盈利１﹒３５元，派末期息４３分。（ａｃ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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