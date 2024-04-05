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AH股新聞

05/04/2024 10:01

《投資新視野－鄧嘉南》歐洲及中美股巿趨勢普遍上升

　　《投資新視野》環球多項主要股票指數在近期升至新高，風險資產再次走強。投資者對中國
的信心回升，利好新興市場股票，但是美國收益率顯著揚升，減損全球固定收益市場的表現。
　
＊環球：經濟增長及業績強勁，股市創新高＊
　
　　最新的經濟數據顯示美國經濟走強，增加避免衰退的可能性，加上企業盈利不俗，帶動環球
股票延續年初的強勁開局。在有利因素下，多項指數在２月創下歷史高位：標普５００指數連升
多月，更首次突破５，０００點大關，日經２２５指數則升穿１９８９年的歷史高位。不過，美
國２月份通脹為３﹒２％，跌幅低於預期，令市場對聯儲局將於５月份開始減息的憧憬降溫。
　　亞洲區方面，對經濟敏感行業（例如：非必需消費品和工業）及科技股造好，必需消費品等
防守性較高行業表現落後。受加息預期影響，公用事業及房地產股亦下跌。
　
＊美國：股市升幅有限＊
　
　　人工智能技術備受追捧，在大型科技股主導下，美國股市大致繼續揚升，但升幅有限。同時
，由於紐約社區銀行上調對商業房地產的貸款損失預測，令市場憂慮加息效應並未完全反映於價
格，而且大量再融資將在未來兩年到期，因此拖累美國區域性銀行的２月份表現。
　
＊中國：信心好轉及政府支持，推動市場轉強＊
　
　　中國股市在２月轉趨活躍，逆轉跌至五年低位的弱勢。中國證券監督管理委員會在２月初撤
換主席，並收緊借貸及沽空規定。此外，證據顯示中央政府在２月初大量吸納在岸ＥＴＦ以支持
市場。
　　為進一步支持不振的內房市場，中國人民銀行將影響家庭借貸成本的五年期貸款市場報價利
率下調２５個基點，惟該板塊仍受未能解決的問題繼困擾。雖然春節期間外遊的內地旅客人數急
增，但投資界可能仍要一段時間才會確信經濟即將復甦。２月中公布的統計資料顯示，外國對華
直接投資已跌至１９９０年代的水平。
　
＊歐洲：亦創歷史新高，英國：經濟正式步入衰退＊
　
　　歐洲股市同樣普遍升至新高，而大部份升幅來自１１家製藥、科技及奢侈品的少數公司（分
析師稱之為「Ｇｒａｎｏｌａｓ」）。即使歐元區通脹回落，但基本價格增長仍高企，令歐洲央
行有理據把利率長時間維持在歷史高位，到年中才開始減息。
　　英國的宏觀經濟狀況方面，生活開支偏高，繼續影響家庭支出及商業活動，通脹降至
３﹒４％，低於預期，令當地經濟在去年底正式陷入衰退。
《晉達資產管理董事總經理，亞洲零售業務主管　鄧嘉南》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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