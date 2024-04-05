《投資新視野－鄧嘉南》歐洲及中美股巿趨勢普遍上升

《投資新視野》環球多項主要股票指數在近期升至新高，風險資產再次走強。投資者對中國

的信心回升，利好新興市場股票，但是美國收益率顯著揚升，減損全球固定收益市場的表現。



＊環球：經濟增長及業績強勁，股市創新高＊



最新的經濟數據顯示美國經濟走強，增加避免衰退的可能性，加上企業盈利不俗，帶動環球

股票延續年初的強勁開局。在有利因素下，多項指數在２月創下歷史高位：標普５００指數連升

多月，更首次突破５，０００點大關，日經２２５指數則升穿１９８９年的歷史高位。不過，美

國２月份通脹為３﹒２％，跌幅低於預期，令市場對聯儲局將於５月份開始減息的憧憬降溫。

亞洲區方面，對經濟敏感行業（例如：非必需消費品和工業）及科技股造好，必需消費品等

防守性較高行業表現落後。受加息預期影響，公用事業及房地產股亦下跌。



＊美國：股市升幅有限＊



人工智能技術備受追捧，在大型科技股主導下，美國股市大致繼續揚升，但升幅有限。同時

，由於紐約社區銀行上調對商業房地產的貸款損失預測，令市場憂慮加息效應並未完全反映於價

格，而且大量再融資將在未來兩年到期，因此拖累美國區域性銀行的２月份表現。



＊中國：信心好轉及政府支持，推動市場轉強＊



中國股市在２月轉趨活躍，逆轉跌至五年低位的弱勢。中國證券監督管理委員會在２月初撤

換主席，並收緊借貸及沽空規定。此外，證據顯示中央政府在２月初大量吸納在岸ＥＴＦ以支持

市場。

為進一步支持不振的內房市場，中國人民銀行將影響家庭借貸成本的五年期貸款市場報價利

率下調２５個基點，惟該板塊仍受未能解決的問題繼困擾。雖然春節期間外遊的內地旅客人數急

增，但投資界可能仍要一段時間才會確信經濟即將復甦。２月中公布的統計資料顯示，外國對華

直接投資已跌至１９９０年代的水平。



＊歐洲：亦創歷史新高，英國：經濟正式步入衰退＊



歐洲股市同樣普遍升至新高，而大部份升幅來自１１家製藥、科技及奢侈品的少數公司（分

析師稱之為「Ｇｒａｎｏｌａｓ」）。即使歐元區通脹回落，但基本價格增長仍高企，令歐洲央

行有理據把利率長時間維持在歷史高位，到年中才開始減息。

英國的宏觀經濟狀況方面，生活開支偏高，繼續影響家庭支出及商業活動，通脹降至

３﹒４％，低於預期，令當地經濟在去年底正式陷入衰退。

《晉達資產管理董事總經理，亞洲零售業務主管 鄧嘉南》



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