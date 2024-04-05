《經濟通通訊社５日專訊》由中信證券（滬：６０００３０）保薦的兩單Ａ股ＩＰＯ同日被
深交所終止上市審核。深交所４日披露，因深圳市皓吉達電子科技股份有限公司、保薦人中信證
券撤回發行上市申請，深交所決定終止其發行上市審核。深交所同日披露，因洲宇設計集團股份
有限公司、保薦人中信證券股份有限公司撤回發行上市申請，深交所終止其發行上市審核。
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05/04/2024 09:12
《Ａ場新股》中信證券撤回兩公司ＩＰＯ申請，深交所終止上市審核
《經濟通通訊社５日專訊》由中信證券（滬：６０００３０）保薦的兩單Ａ股ＩＰＯ同日被
深交所終止上市審核。深交所４日披露，因深圳市皓吉達電子科技股份有限公司、保薦人中信證
券撤回發行上市申請，深交所決定終止其發行上市審核。深交所同日披露，因洲宇設計集團股份
有限公司、保薦人中信證券股份有限公司撤回發行上市申請，深交所終止其發行上市審核。
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