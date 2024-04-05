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AH股新聞

05/04/2024 14:24

內媒：中海油服稱因沙特阿美擴產計劃擱置，４座鑽井平台暫停作業

　　《經濟通通訊社５日專訊》中海油服（０２８８３）（滬：６０１８０８）Ｈ股今日急瀉，
跌幅一度達２４％，下午跌幅收窄至１６％，Ａ股因內地股市休市沒交易。公司公告指，突然收
到中東客戶暫停４座鑽井平台作業的通知，但公告未披露鑽井平台被暫停的具體原因。
　　內媒《每日經濟新聞》記者以投資者身份致電中海油田服務董秘辦。董秘辦接線人士表示，
鑽井平台暫停作業主因是受中東地區客戶開發政策的影響。該人士指，沙特阿美擴產計劃暫時擱
置，目前暫時先不做開採，此次受影響的不僅有中海油服一家。據其了解，受影響公司有六、七
家，合計停工鑽井平台超２０個。「沙特阿美按照一定比例，每一家都會停幾個??這對我們的
工作量有一定影響，但不代表我們跟客戶的關係出問題??甚麼時候再擴產，可能再重啟合同。

　　涉暫停作業的項目可追溯至２０２２年１０月，中海油田服務當時曾宣布與中東地區一流國
際石油公司簽署多份鑽井平台服務長期合同，合同金額總計約１４０億元人民幣。
　　年報數據顯示，２０２３年度，國內市場仍是中海油服的主要營業收入貢獻者，總營收佔比
為７８﹒５％。同期，來源於國際市場的營業收入為９４﹒７億元人民幣，同比增長５０﹒９％
，佔公司當年營業收入的２１﹒５％。截至２０２３年底，公司的鑽井平台有４１座在中國，
１９座在國際地區。（ｃｔ）

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