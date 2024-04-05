《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》引述知情人士報道，美國政府計劃敦促荷蘭當局叫停
晶片設備製造商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）在中國的部分晶片製造設備維護服務。
美國商務部副部長Ａｌａｎ Ｅｓｔｅｖｅｚ計劃下周在荷蘭與該國政府官員及ＡＳＭＬ會
面商討其服務合同。（ｃｔ）
05/04/2024 08:32
【大國博弈】美國擬促荷蘭叫停ＡＳＭＬ中國晶片製造設備維護
《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》引述知情人士報道，美國政府計劃敦促荷蘭當局叫停
晶片設備製造商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）在中國的部分晶片製造設備維護服務。
美國商務部副部長Ａｌａｎ Ｅｓｔｅｖｅｚ計劃下周在荷蘭與該國政府官員及ＡＳＭＬ會
面商討其服務合同。（ｃｔ）
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