蔡崇信：美國晶片禁令礙阿里雲業務，中國長遠將自研高端晶片

《經濟通通訊社５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）主席蔡崇信近日接受挪威主權基金

（ＮＢＩＭ）行政總裁Ｎｉｃｏｌａｉ Ｔａｎｇｅｎ訪問時表示，美國對英偉達

（Ｎｖｉｄｉａ）等公司向中國客戶出口高端晶片施加非常嚴格的限制，確實影響阿里的雲業務

以及向客戶提供高端計算服務的能力，這可能是短中期的問題，但長遠而言中國將會發展自身的

高端晶片。

阿里巴巴在去年１１月因美國擴大對華半導體出口管制，擱置雲智能集團的分拆計劃。蔡崇

信坦言，晶片短缺「是一個大問題」，所有中國公司正致力解決該問題，短期內尚有庫存儲備，

相信接下來１２至１８個月大型語言模型的訓練仍可繼續進行。



＊疫情、監管審查等因素，過去３年集團士氣低迷＊



在訪問中蔡崇信又提及，因為疫情、競爭、監管審查等因素，過去３年集團的士氣低迷，但

如果能夠清晰向員工傳達新方向，可重振士氣。

蔡崇信稱：「某種程度上我們砸了自己的腳」，沒有真正關注給用戶創造價值，因此作為重

組的一部分，公司找來了比自己小１２歲的新ＣＥＯ吳泳銘，自己則擔任董事長。他形容吳泳銘

非常以用戶為中心，專注於產品、界面和用戶體驗，對阿里來說是最重要的。

至於監管壓力是否持續增加，蔡崇信否認，他指監管框架現在更加清晰，阿里知道界限是甚

麼，以及如何保持在界限之內而不超越界限。因此，擁有這種清晰度對企業非常有益。



＊樓價已降３０％、青年就業憂慮，影響消費信心＊



對於中國消費市場，蔡崇信判斷是房地產下行的財富效應，加上年輕人的就業憂慮，故令到

消費信心疲弱。他指出，平均而言，中國房地產價格已經下降了３０％，中國人的資產中很多財

富都與房地產綑綁在一起。當房價下跌時，便不覺得自己很富有，所以想要存錢，減少消費。而

年輕人擔心能否找到工作。以阿里為例，在過去的幾個季度裏，公司停止了招聘。不過，他認為

，消費能力依然存在，中國的儲蓄率非常高，家庭現金十分充裕；消費對中國ＧＤＰ的貢獻略高

於５０％，但相比發達市場達到７０％以上，還有很大潛力。

蔡崇信又指，中國將繼續是全球製造業強國，現時中國約有８億勞動者，即使減少至６億、

６﹒５億，規模仍相當可觀，而且中國的勞動隊伍受過良好教育；儘管一些公司把供應鏈分散到

越南、墨西哥等地，但以越南為例，其勞動人口為６０００萬，遠不及中國，他們永遠無法取代

中國成為世界製造中心。（ｃｔ）

