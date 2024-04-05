  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

05/04/2024 10:46

《海納智見－荀玉根》粵港澳：開放典範、創新引擎

　　《海納智見》今年兩會政府工作報告提出「支持粵港澳大灣區等經濟發展優勢地區更好發揮
高品質發展動力源作用」。粵港澳大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強、創新優勢最突出
的區域之一。本文將結合粵港澳大灣區要素稟賦和產業發展現狀，分析展望粵港澳大灣區產業發
展方向。
　
＊粵港澳創新優勢明顯、開放程度高＊
　
　　粵港澳大灣區創新優勢明顯，一方面，研發投入佔ＧＤＰ比重為３﹒１％，高於全國的
２﹒４％；另一方面，其已經形成了以電子信息產業的高端製造集團為中心的產業體系。粵港澳
大灣區對外開放程度更高，在貿易和物流方面緊密合作，推動了區域內的產業鏈和供應鏈的整合
。此外，粵港澳大灣區產業結構以第三產業為主，２０２２年第三產業佔ＧＤＰ比重超過６０％
。分區域來看，粵港澳大灣區內部各地區產業結構具有互補性。發展粵港澳大灣區已是國家戰略
，是全國統一大市場建設的重點。十九大報告為粵港澳大灣區建設起到了提綱挈領的作用，未來
將依托粵港澳大灣區五大戰略定位，加速建設全國統一大市場建設。
　
＊港澳：建設現代化服務業和科技研發中心＊
　
　　香港鞏固現代化服務業優勢，布局新興科技研發中心。香港經濟高度依賴金融服務、貿易物
流等產業，展望未來，相較於發達的服務業，當前的香港科技產業的發展仍有很大空間。一方面
，重點發展金融、航運、貿易相關優勢產業；另一方面，聚焦發展生物科技、人工智能、半導體
設計等科技產業。澳門推動產業結構多元化，以中醫藥為切入引領新產業發展。澳門獨特的歷史
文化、人文景觀和生態特色，塑造了澳門獨特的旅遊資源稟賦。澳門未來將重點發展大健康中的
中藥製造、醫療器械，消費中的文化體育、旅遊、會展等產業。
　
＊廣深：推動戰略性新興產業發展壯大＊
　
　　廣州製造業基礎雄厚，未來聚焦智能汽車、生物醫藥等新興產業發展。一方面，雄厚製造業
基礎助力下，廣州新興產業規模可觀。另一方面，較強的創新能力和專業化水準是廣州不可或缺
的優良基因。往未來看，廣州將發揮自身優勢，重點發展資訊技術、生物醫藥、智能汽車這三大
重點產業。深圳產業鏈、供應鏈完備且強大，重點聚焦網路與通信、半導體和智能終端機產業。
往未來看，深圳需進一步提升通信、半導體、智能終端機產業鏈、供應鏈的競爭力和抗風險能力

　
＊珠海、佛山等聚焦製造業價值環節提升＊
　
　　珠海、東莞重點布局科創和先進製造業，在過去二十年中積極將科技創新化為自身發展的內
生動力，先進製造業的主導優勢源於兩市科技體制改革政策的高密度。佛山、惠州、肇慶促進傳
統產業加快轉型升級。佛山依托自身家電的產業積累，大力發展智能家電產業集群；惠州在新能
源領域具備顯著的優勢，未來或將在綠色石化等領域有更廣闊的舞台；肇慶農業積極保持發展優
勢，並越來越發揮出大灣區「生態農場」和「中央廚房」的角色功能。中山、江門依托自身稟賦
大力發展建設醫藥產業。中山、江門兩市生物醫藥底蘊良好，大健康產業基礎雄厚，依靠自身稟
賦優勢大力發展醫藥產業為自身支柱產業。
　
風險提示：政策落地進度不及預期。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金