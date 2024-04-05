《海納智見－荀玉根》粵港澳：開放典範、創新引擎

《海納智見》今年兩會政府工作報告提出「支持粵港澳大灣區等經濟發展優勢地區更好發揮

高品質發展動力源作用」。粵港澳大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強、創新優勢最突出

的區域之一。本文將結合粵港澳大灣區要素稟賦和產業發展現狀，分析展望粵港澳大灣區產業發

展方向。



＊粵港澳創新優勢明顯、開放程度高＊



粵港澳大灣區創新優勢明顯，一方面，研發投入佔ＧＤＰ比重為３﹒１％，高於全國的

２﹒４％；另一方面，其已經形成了以電子信息產業的高端製造集團為中心的產業體系。粵港澳

大灣區對外開放程度更高，在貿易和物流方面緊密合作，推動了區域內的產業鏈和供應鏈的整合

。此外，粵港澳大灣區產業結構以第三產業為主，２０２２年第三產業佔ＧＤＰ比重超過６０％

。分區域來看，粵港澳大灣區內部各地區產業結構具有互補性。發展粵港澳大灣區已是國家戰略

，是全國統一大市場建設的重點。十九大報告為粵港澳大灣區建設起到了提綱挈領的作用，未來

將依托粵港澳大灣區五大戰略定位，加速建設全國統一大市場建設。



＊港澳：建設現代化服務業和科技研發中心＊



香港鞏固現代化服務業優勢，布局新興科技研發中心。香港經濟高度依賴金融服務、貿易物

流等產業，展望未來，相較於發達的服務業，當前的香港科技產業的發展仍有很大空間。一方面

，重點發展金融、航運、貿易相關優勢產業；另一方面，聚焦發展生物科技、人工智能、半導體

設計等科技產業。澳門推動產業結構多元化，以中醫藥為切入引領新產業發展。澳門獨特的歷史

文化、人文景觀和生態特色，塑造了澳門獨特的旅遊資源稟賦。澳門未來將重點發展大健康中的

中藥製造、醫療器械，消費中的文化體育、旅遊、會展等產業。



＊廣深：推動戰略性新興產業發展壯大＊



廣州製造業基礎雄厚，未來聚焦智能汽車、生物醫藥等新興產業發展。一方面，雄厚製造業

基礎助力下，廣州新興產業規模可觀。另一方面，較強的創新能力和專業化水準是廣州不可或缺

的優良基因。往未來看，廣州將發揮自身優勢，重點發展資訊技術、生物醫藥、智能汽車這三大

重點產業。深圳產業鏈、供應鏈完備且強大，重點聚焦網路與通信、半導體和智能終端機產業。

往未來看，深圳需進一步提升通信、半導體、智能終端機產業鏈、供應鏈的競爭力和抗風險能力

。



＊珠海、佛山等聚焦製造業價值環節提升＊



珠海、東莞重點布局科創和先進製造業，在過去二十年中積極將科技創新化為自身發展的內

生動力，先進製造業的主導優勢源於兩市科技體制改革政策的高密度。佛山、惠州、肇慶促進傳

統產業加快轉型升級。佛山依托自身家電的產業積累，大力發展智能家電產業集群；惠州在新能

源領域具備顯著的優勢，未來或將在綠色石化等領域有更廣闊的舞台；肇慶農業積極保持發展優

勢，並越來越發揮出大灣區「生態農場」和「中央廚房」的角色功能。中山、江門依托自身稟賦

大力發展建設醫藥產業。中山、江門兩市生物醫藥底蘊良好，大健康產業基礎雄厚，依靠自身稟

賦優勢大力發展醫藥產業為自身支柱產業。



風險提示：政策落地進度不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

