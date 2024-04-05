【大國博弈】耶倫展開廣州行程，呼籲中國為美企提供公平競爭環境



《經濟通通訊社５日專訊》美國財長耶倫展開過去九個月來第二次訪華行程，國務院副總理

何立峰、廣東省省長王偉中今日在廣州與耶倫會面。

耶倫表示，中美之間要建立健康的經濟關係，關鍵在於為美國工人和企業提供公平競爭環境

，中美必須就兩國分歧保持公開和直接的溝通，包括中國產能過剩而導致的外溢問題。她指，對

中國產能過剩的擔憂不是反華政策，解決產能過剩及更廣泛地市場化改革符合中國的利益。她又

說：「中國太大了，不可能試圖通過出口來實現快速增長，而是可以通過減少給其他經濟體帶來

壓力的過剩工業產能而受益。」

耶倫之後在社交網站發文，稱她今日與一眾在中國工作的經濟專家舉行圓桌討論會議，期間

她與產業領袖進行交流，評估外企在中國經營時面臨的挑戰和機遇，以及中國政府政策如何影響

企業運作。耶倫上載了一張她在圓桌會議中進行討論的照片，圖中可見美國駐華大使伯恩斯坐在

她的左邊。

據外媒報道，耶倫對商界人士表示，她得知外企在中國開展業務可能具有挑戰性，有三分之

一美企稱受到中國政府的不公平待遇，包括設置准入壁壘和對美企採取強制行動。耶倫強調，中

國結束這些不公平行為不但幫到美國企業，中國自身也能因改善商業環境而受益，她打算在本周

的會議上提出這些問題。

據報耶倫在與何立峰會面後，接下來將前往北京。（ｅｙ）

