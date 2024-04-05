《中國監管》中基協單日發１１份罰單，今年已處罰４０家違規私募

《經濟通通訊社５日專訊》中國證券投資基金業協會網站周三（３日）連續發布１１份罰單

，對４家私募機構及其７位高級管理人員下發紀律處分決定書。據內媒統計，今年截至４月４日

，中基協已發布１３３份罰單，劍指４０家違規私募基金管理人及其９３位高級管理人員。

最新１１份罰單是針對香溢融通（浙江）投資有限公司、上海和熙投資管理有限公司、廈門

鴻石聯合投資管理合夥企業、重慶先石投資管理有限公司４家私募機構及以上私募的７位高級管

理人員。具體來看，香溢融通投資存在內部治理結構不健全的違規行為；和熙投資存在未按規定

妥善保管材料的違規行為；鴻石聯合投資存在虛假報送基金備案信息等違規行為；先石投資存在

未按規定履行信息披露義務等違規行為。

內媒認為，中基協此批處罰再次印證監管部門對於「問題私募」零容忍的態度。報道並指出

，為更好促進私募行業合規健康發展，監管部門「扶優限劣」的步伐正在進一步加快。據統計，

今年截至４月４日已有５６６家私募機構註銷，註銷原因包括主動註銷、被協會註銷以及依公告

註銷，其中近期註銷的包括深圳前海無名資本管理有限公司、上海明暄股權投資基金管理有限公

司、深圳市匯豐大通基金管理有限公司、深圳正祺資產管理有限公司、共青城雲谷創業投資管理

有限公司、北京東方大澤投資管理有限公司等。（ｓｌ）

