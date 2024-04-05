  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

05/04/2024 10:12

《中國監管》中基協單日發１１份罰單，今年已處罰４０家違規私募

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國證券投資基金業協會網站周三（３日）連續發布１１份罰單
，對４家私募機構及其７位高級管理人員下發紀律處分決定書。據內媒統計，今年截至４月４日
，中基協已發布１３３份罰單，劍指４０家違規私募基金管理人及其９３位高級管理人員。
　　最新１１份罰單是針對香溢融通（浙江）投資有限公司、上海和熙投資管理有限公司、廈門
鴻石聯合投資管理合夥企業、重慶先石投資管理有限公司４家私募機構及以上私募的７位高級管
理人員。具體來看，香溢融通投資存在內部治理結構不健全的違規行為；和熙投資存在未按規定
妥善保管材料的違規行為；鴻石聯合投資存在虛假報送基金備案信息等違規行為；先石投資存在
未按規定履行信息披露義務等違規行為。
　　內媒認為，中基協此批處罰再次印證監管部門對於「問題私募」零容忍的態度。報道並指出
，為更好促進私募行業合規健康發展，監管部門「扶優限劣」的步伐正在進一步加快。據統計，
今年截至４月４日已有５６６家私募機構註銷，註銷原因包括主動註銷、被協會註銷以及依公告
註銷，其中近期註銷的包括深圳前海無名資本管理有限公司、上海明暄股權投資基金管理有限公
司、深圳市匯豐大通基金管理有限公司、深圳正祺資產管理有限公司、共青城雲谷創業投資管理
有限公司、北京東方大澤投資管理有限公司等。（ｓｌ）

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰05/04/2024 10:16  【提振Ａ股】滬深交易所首度聯手在美國舉辦上市公司路演活動

其他AH股新聞
More

05/04/2024 10:56  《中國要聞》中國投資１３億美元秘魯港口項目遇阻，銀團嚴重關切

05/04/2024 10:46  《海納智見－荀玉根》粵港澳：開放典範、創新引擎

05/04/2024 10:34  《中國要聞》國家電網獲巴西最大輸電特許權項目，２０２９年投運

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金