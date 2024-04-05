《中國要聞》中國投資１３億美元秘魯港口項目遇阻，銀團嚴重關切

《經濟通通訊社５日專訊》據外電報道，秘魯政府正試圖撤銷中國國有企業中遠海運對錢凱

港的獨家經營權協議，為項目建設提供貸款的中資銀行對繼續提供資金提出嚴重關切。

錢凱港副總經理Ｃａｒｌｏｓ Ｔｅｊａｄａ本周向秘魯國會一個委員會表示，收到銀團銀

行和中遠的來信，詢問「這裏發生了甚麼，我們不明白」。議員們則在委員會會議上回應稱，委

員會的目標是通過一項允許中遠重獲單一運營商地位的法案。但錢凱港高管認為，這無助於緩解

他們的擔憂，並指這不能保證獨家地位得到恢復。

錢凱港是秘魯規模最大的一帶一路項目，項目一期工程於２０２１年動工，將於今年建成，

建成後將成為拉美南太平洋沿岸重要的交通樞紐和物流中心，極大便利地區進出口貿易。中遠海

運對一期工程投資高達１３億美元，中國銀行和中國民生銀行等組建的銀團為錢凱港提供

９﹒７５億美元貸款。

不過，秘魯港務局早前表示，先前授與中遠海運獨家經營特權犯錯，聲稱該港口為私人投資

，無權在公有土地上獲得排外的獨家服務特權，因此必須向其他提供裝卸集裝箱等服務的公司開

放，但隨後秘魯港務局轉向，宣稱將修法填補相關漏洞，為中遠再申請獨家特權開綠燈。

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