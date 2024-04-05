【大國博弈】歐盟對中企競標羅馬尼亞太陽能園區項目啟動補貼調查

《經濟通通訊社５日專訊》據《彭博》報道，歐盟對數家中國企業競標羅馬尼亞一個太陽能

園區項目啟動外國補貼調查，動用一項新法律防止獲得國家資助的企業借助雄厚財力令歐洲企業

陷入不利的競爭地位。

這次調查與羅馬尼亞一個裝機容量為１１０兆瓦的太陽能園區有關，該園區部分資金來自歐

盟。歐盟委員會周三表示，兩項調查對象分別是ＥＮＥＶＯ Ｇｒｏｕｐ和隆基綠能德國子公司

ＬＯＮＧｉ Ｓｏｌａｒ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ ＧｍｂＨ，以及上海電氣英國有限公司和

上海電氣香港國際工程有限公司。歐盟內部市場專員Ｔｈｉｅｒｒｙ Ｂｒｅｔｏｎ表示，調查

「旨在維持歐洲的經濟安全和競爭力」，稱太陽能電池板對歐洲來說具有戰略意義，涉及歐洲的

清潔能源生產、歐洲的就業和供應安全。

報道指，這次調查是歐盟外國補貼條例下的第二例，首例調查導致一家中國公司放棄了

６﹒１億歐元保加利亞鐵路項目的競標。

報道並引述歐盟中國商會表示，嚴重關切按照歐盟法律針對中國企業的連續深入調查，指監

管規定給企業構成不必要的負擔，也可能會導致針對中國企業的歧視，破壞公平競爭環境。

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