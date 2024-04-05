  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

05/04/2024 11:12

【大國博弈】歐盟對中企競標羅馬尼亞太陽能園區項目啟動補貼調查

　　《經濟通通訊社５日專訊》據《彭博》報道，歐盟對數家中國企業競標羅馬尼亞一個太陽能
園區項目啟動外國補貼調查，動用一項新法律防止獲得國家資助的企業借助雄厚財力令歐洲企業
陷入不利的競爭地位。
　　這次調查與羅馬尼亞一個裝機容量為１１０兆瓦的太陽能園區有關，該園區部分資金來自歐
盟。歐盟委員會周三表示，兩項調查對象分別是ＥＮＥＶＯ　Ｇｒｏｕｐ和隆基綠能德國子公司
ＬＯＮＧｉ　Ｓｏｌａｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ　ＧｍｂＨ，以及上海電氣英國有限公司和
上海電氣香港國際工程有限公司。歐盟內部市場專員Ｔｈｉｅｒｒｙ　Ｂｒｅｔｏｎ表示，調查
「旨在維持歐洲的經濟安全和競爭力」，稱太陽能電池板對歐洲來說具有戰略意義，涉及歐洲的
清潔能源生產、歐洲的就業和供應安全。
　　報道指，這次調查是歐盟外國補貼條例下的第二例，首例調查導致一家中國公司放棄了
６﹒１億歐元保加利亞鐵路項目的競標。
　　報道並引述歐盟中國商會表示，嚴重關切按照歐盟法律針對中國企業的連續深入調查，指監
管規定給企業構成不必要的負擔，也可能會導致針對中國企業的歧視，破壞公平競爭環境。
（ｓｌ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

上一篇新聞︰05/04/2024 11:19  《中國要聞》越南國會主席、巴哈馬眾議長及參議長應邀訪華

下一篇新聞︰05/04/2024 10:56  《中國要聞》中國投資１３億美元秘魯港口項目遇阻，銀團嚴重關切

其他AH股新聞
More

05/04/2024 10:46  《海納智見－荀玉根》粵港澳：開放典範、創新引擎

05/04/2024 10:34  《中國要聞》國家電網獲巴西最大輸電特許權項目，２０２９年投運

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金