《中國要聞》越南國會主席、巴哈馬眾議長及參議長應邀訪華

《經濟通通訊社５日專訊》據《新華社》報道，應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，越南

國會主席王庭惠將於４月７日至１２日率團訪華。此外，巴哈馬眾議長德沃、參議長阿德利亦應

趙樂際邀請，將於４月７日至１３日聯合率團訪華。（ｓｌ）

