《經濟通通訊社５日專訊》據《新華社》報道，應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，越南
國會主席王庭惠將於４月７日至１２日率團訪華。此外，巴哈馬眾議長德沃、參議長阿德利亦應
趙樂際邀請，將於４月７日至１３日聯合率團訪華。（ｓｌ）
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05/04/2024 11:19
《中國要聞》越南國會主席、巴哈馬眾議長及參議長應邀訪華
《經濟通通訊社５日專訊》據《新華社》報道，應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，越南
國會主席王庭惠將於４月７日至１２日率團訪華。此外，巴哈馬眾議長德沃、參議長阿德利亦應
趙樂際邀請，將於４月７日至１３日聯合率團訪華。（ｓｌ）
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