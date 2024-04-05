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AH股新聞

05/04/2024 14:46

《大灣區》深圳口岸辦：將實施跨境電商零售商品跨關區退貨試點

　　《經濟通通訊社５日專訊》深圳市口岸辦公室發布２０２４年深圳口岸優化營商環境工作要
點，圍繞深化通關監管模式改革、提升跨境電商貿易便利、推進服務貿易創新發展、強化口岸環
節科技賦能、加強口岸收費監督檢查、打造口岸通助企行品牌等六大方面，提出２３條具體工作
要點，全力提升口岸營商環境。
　　其中，在提升跨境電商貿易便利方面，將實施跨境電商零售出口商品跨關區退貨試點，節約
企業運營成本；推廣跨境電商陽光化試點公共服務平台，發布跨境電商陽光化試點企業名單，提
供「採購、通關、收結匯、出口退稅」等一站式服務，並持續推廣跨境電商「陽光化」公共服務
產品，擴大試點覆蓋面和陽光化進出口規模，打造陽光化試點全國範例。同時，提高跨境電商海
外倉支撐服務能力，引導企業加大歐美、「一帶一路」共建國家等海外倉布局，力爭年內跨境電
商海外倉總面積累計達４００萬平方米。
　　此外，在推進服務貿易創新發展方面，加強境外旅客購物離境退稅政策落實力度；聯合開展
１－２批境外旅客購物離境退稅商店遴選，優化退稅商店布局，推動更多優質商戶成為退稅商店
，進一步擴大離境退稅商店範圍。
　　在強化口岸環節科技賦能方面，探索深港貨物「一單兩報」。在智慧海關建設的統一規劃下
，積極參與粵港「一單兩報」業務場景建設，爭取相關場景功能在深港公路口岸試點應用。
（ｓｌ）

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