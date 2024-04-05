【花蓮地震】強震增至１２死，日本宣布捐１００萬美元助災後重建

《經濟通通訊社５日專訊》台灣花蓮７﹒２級地震，截至今午３時已增至１２死，最新發現

的兩名死者卡在太魯閣國家公園砂卡礑步道亂石中，救援人員持續挖掘；失聯人數降至１３人，

因４名豐濱高山登山人士已平安脫險，並且合流綠水營區３人失聯為誤報；受困人數降至６３４

人，包括九曲洞９人脫困、太魯閣晶英酒店陸續有民眾獲救落山；受傷人數增至１１１３人。



＊台日各界捐款賑災，鴻海及郭台銘合共捐１﹒４億新台幣＊



各界捐款紛至沓來。日本外務大臣上川陽子今午在例行記者會宣布，日本將捐贈１００萬美

元協助花蓮地震災後重建工作，台灣方面表示誠摯感謝。

日本ＬＩＮＥ雅虎公司（ＬＹ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）昨在「Ｙａｈｏｏ！網路募捐」

開設「２０２４年台灣地震特設專頁」，截至台灣時間今日下午１時許，４項活動已募得逾

９３００萬日圓。

台灣衛福部轄下公設財團法人賑災基金會「０４０３花蓮震災募款專案」自４日晚７時開放

接受捐款後，截至當晚１１時５９分已收到約３２９３萬元（新台幣．下同）善款。

台灣多家金控公司包括永豐金、玉山金、元大金、富邦金等，分別宣布捐款１０００萬、

２０００萬、２０００萬、５０００萬；台灣電子設備企業金仁寶集團宣布捐出２０００萬；台

灣科技大廠鴻海、宏碁、廣達分別宣布捐款８０００萬、６００萬、５０００萬，永齡基金會創

辦人郭台銘捐款６０００萬。台灣藝人蕭薔、五月天亦分別宣布捐款１００萬、５００萬。

台灣立院國民黨團、民進黨團分別宣布捐款１００萬，民眾黨亦宣布捐出１００萬。出任立

法院長兩個月的韓國瑜則宣布捐出「就任立法院長以來至今薪資」。立法院長每月薪金３６萬餘

元，另有近８萬元的特別費，即每月薪資合共近４４萬元。

台灣全家便利商店、７－ＥＬＥＶＥＮ協助世界展望會「花蓮強震救援計劃」啟動代收捐款

服務，而日本約１﹒６萬家全家便利店亦於４月５日至１８日進行為期２周的現金募款，善款將

捐贈給台灣受災地區的當地政府。台灣７－ＥＬＥＶＥＮ還將配合花蓮縣政府物資需求，為臨時

避難收容處提供臉盆、毛巾、牙刷、牙膏、瓶裝水等生活物資。台灣萊爾富則捐款１００萬元，

而每位民眾到門市買１杯咖啡，萊爾富再捐１０元。（ｓｌ）

