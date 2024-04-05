【大國博弈】中國駐美使館：反對美國脅迫他國加入對華技術封鎖

《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》引述知情人士報道，美國政府計劃下周向荷蘭施壓，

叫停晶片設備製造商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）在中國的部分晶片製造設備維護服務。

報道引述中國駐美國大使館表示，中國反對美國過分誇大國家安全概念，脅迫其他國家加入

其對中國的技術封鎖。（ｓｌ）

