  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

05/04/2024 07:53

《國企紅籌》中海油田服務（２８８３）停鑽井作業料影響中東經營

　　《經濟通通訊社５日專訊》中海油田服務（０２８８３）（滬：６０１８０８）公布，日前
突然收到中東地區客戶暫停４座鑽井平台作業的通知，正在和客戶商討具體暫停執行時間、後續
安排及相應解決方案。有關作業暫停對該集團在中東區域原本經營預期造成一定影響，具體影響
還在進一步評估中。
　　該集團指，儘管有關作業暫停將對中東區域發展形成短期的挑戰，但對整體業務與財務狀況
不構成重大影響，對海外業務的整體發展仍然保持積極樂觀態度。暫停期間，該集團將同步積極
尋找合適的市場機會。（ｗｈ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金