《國企紅籌》中海油田服務（２８８３）停鑽井作業料影響中東經營

《經濟通通訊社５日專訊》中海油田服務（０２８８３）（滬：６０１８０８）公布，日前

突然收到中東地區客戶暫停４座鑽井平台作業的通知，正在和客戶商討具體暫停執行時間、後續

安排及相應解決方案。有關作業暫停對該集團在中東區域原本經營預期造成一定影響，具體影響

還在進一步評估中。

該集團指，儘管有關作業暫停將對中東區域發展形成短期的挑戰，但對整體業務與財務狀況

不構成重大影響，對海外業務的整體發展仍然保持積極樂觀態度。暫停期間，該集團將同步積極

尋找合適的市場機會。（ｗｈ）

