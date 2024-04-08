《經濟通通訊社８日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）現跌停，報２﹒７６元（人
民幣．下同），跌５﹒２％，最高價２﹒７６元；成交１０﹒３５萬股，成交金額２８﹒５７萬
元。
山東墨龍Ｈ股（００５６８）無升跌，報１﹒１２港元，最高價１﹒１２港元，最低價
１﹒１２港元；成交７２００股，成交金額８０６４港元。山東墨龍Ａ股較Ｈ股呈１７１﹒９％
溢價。（ｅｄ）
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08/04/2024 09:26
《Ａ股異動》山東墨龍Ａ跌停，現報２﹒７６元人幣
《經濟通通訊社８日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）現跌停，報２﹒７６元（人
民幣．下同），跌５﹒２％，最高價２﹒７６元；成交１０﹒３５萬股，成交金額２８﹒５７萬
元。
山東墨龍Ｈ股（００５６８）無升跌，報１﹒１２港元，最高價１﹒１２港元，最低價
１﹒１２港元；成交７２００股，成交金額８０６４港元。山東墨龍Ａ股較Ｈ股呈１７１﹒９％
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