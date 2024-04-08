《經濟通通訊社８日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５２３﹒４億元，賣盤超買盤，額度全日反增３﹒４億元，佔每日額度０﹒７％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９３﹒３５億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２６﹒６５億元，佔每日額度６﹒３％。
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08/04/2024 16:26
《深港通》北向額度全日反增３﹒４億，南向使用２６﹒７億
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額度餘５２３﹒４億元，賣盤超買盤，額度全日反增３﹒４億元，佔每日額度０﹒７％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９３﹒３５億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２６﹒６５億元，佔每日額度６﹒３％。
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