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AH股新聞

08/04/2024 16:26

《深港通》北向額度全日反增３﹒４億，南向使用２６﹒７億

　　《經濟通通訊社８日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５２３﹒４億元，賣盤超買盤，額度全日反增３﹒４億元，佔每日額度０﹒７％。
　　南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９３﹒３５億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２６﹒６５億元，佔每日額度６﹒３％。

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