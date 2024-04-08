中國銀行（０３９８８）：副行長劉進於上周三起履新

《經濟通通訊社８日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，２０２４

年２月２６日，董事會批准聘任劉進為該行副行長。該行已收到國家金融監督管理總局核准劉進

任職資格的批覆。自２０２４年４月３日起，劉進就任該行副行長。（ａｃ）

