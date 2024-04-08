《經濟通通訊社８日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，２０２４
年２月２６日，董事會批准聘任劉進為該行副行長。該行已收到國家金融監督管理總局核准劉進
任職資格的批覆。自２０２４年４月３日起，劉進就任該行副行長。（ａｃ）
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08/04/2024 18:47
中國銀行（０３９８８）：副行長劉進於上周三起履新
《經濟通通訊社８日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，２０２４
年２月２６日，董事會批准聘任劉進為該行副行長。該行已收到國家金融監督管理總局核准劉進
任職資格的批覆。自２０２４年４月３日起，劉進就任該行副行長。（ａｃ）
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