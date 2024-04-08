《經濟通通訊社８日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）公布，該行在英
國倫敦設立分行的申請已於近日獲得英國審慎監管局和金融行為監管局的批准。此前，該行倫敦
分行的設立已獲國家金融監督管理總局批准。該行將嚴格遵守有關法律法規和監管規定，依法合
規開展業務。（ｋｋ）
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08/04/2024 18:10
民生銀行（０１９８８）獲批准於倫敦設立分行
《經濟通通訊社８日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）公布，該行在英
國倫敦設立分行的申請已於近日獲得英國審慎監管局和金融行為監管局的批准。此前，該行倫敦
分行的設立已獲國家金融監督管理總局批准。該行將嚴格遵守有關法律法規和監管規定，依法合
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