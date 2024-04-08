《經濟通通訊社８日專訊》》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，今年３
月汽車銷量約１７﹒９３萬輛，按年下降２２﹒６２％，汽車產量為１６﹒０５萬輛，按年下降
３８﹒３６％。
今年首３個月，汽車累計銷量４０﹒９７萬輛，按年跌２４﹒１１％；汽車累計產量
４０﹒２８萬輛，減少２８﹒５７％。（ｋｋ）
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08/04/2024 18:13
《國企紅籌》廣汽集團（０２２３８）３月汽車銷量按年跌２３％
《經濟通通訊社８日專訊》》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，今年３
月汽車銷量約１７﹒９３萬輛，按年下降２２﹒６２％，汽車產量為１６﹒０５萬輛，按年下降
３８﹒３６％。
今年首３個月，汽車累計銷量４０﹒９７萬輛，按年跌２４﹒１１％；汽車累計產量
４０﹒２８萬輛，減少２８﹒５７％。（ｋｋ）
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