標普道瓊斯：中資股收息策略可取

中資股近年表現呆滯，加上中央積極鼓勵企業提高分紅，令紅利成為投資者的主要收入來源

。標普道瓊斯指數因子和主題指數總監葉佳勝表示，「紅利是投資股票市場收益非常重要的組成

部分」，而無論從派息比率或派息金額來看，中資股都較十多年前慷慨。

葉佳勝接受專訪時表示，直至２０２２年聯儲局加息之前，市場經歷了十多年的低利率環境

，傳統會派息的資產類別都偏向低息，加上標普中國Ａ股紅利機會指數自２０２１年２月以來跑

贏滬深３００指數，因此吸引市場廣泛關注紅利指數。



＊高股息組合跑贏大市，波動更低＊



從該行收集的數據顯示，現時追蹤Ａ股各種紅利指數的ＥＴＦ管理資金規模（ＡＵＭ）超過

４００億元人民幣，按年差不多翻倍，且追蹤相關指數的ＥＴＦ數量也不斷上升。

他指出，標普中國Ａ股紅利機會指數於２００５至２０２３年期間，年率化複合回報率達

１７﹒３１％，高於滬深３００指數的８﹒５７％，若計及價格收益、紅利及紅利再投資的總收

益，Ａ股紅利機會指數為２５﹒２６％，高於滬深３００的２１﹒８％，反映紅利對收益的重要

性。

標普道瓊斯曾將１９９９年２月至２０２３年底的Ａ股股票以同等市值比重分成６組，當中

企業的排名依據派息的高至低分成５組，剩下一組為沒有派息的企業，結果顯示高股息組合一組

跑贏大市及低股息組合，而且歷史波動率也較低。

葉佳勝指，從過去美股標普５００指數的收益來看，價格收益與標普中國Ａ股ＢＭＩ指數相

若，但由於紅股的回報更高，令美股的總收益跑贏Ａ股，反映「紅利是投資股票市場收益非常重

要的組成部分」，可說是投資者的另一種收入來源。



＊Ａ股派息比率達３８％，超美日股＊



中央近年鼓勵企業提高分紅，葉佳勝稱，２０１０年Ａ股市場的派息比率只有２５﹒３％，

但２０２２年已升至３７﹒９％，甚至較美國的３６﹒６％及日本的３２﹒２％更高，而且會派

發股息的中資企業數目，也由２０１０年的８９７家，增至２０２２年的３１９３家，同時過去

十年中資股的年度股息增幅達１０﹒６％，明顯高於全球平均的４﹒７％，反映中資企業更願意

利用股息回饋股東，而且出手也更闊綽。《香港經濟日報》

