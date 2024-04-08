《基金觀點》惠理基金：中國經濟基本面穩健，股市估值吸引

《環富通基金頻道８日專訊》惠理基金聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺分享了他對中國

股市的最新見解。



＊春節後資金連續淨流入，房市交易現反彈跡象＊



他認為中國股市出現轉捩點有５個關鍵因素，其一為資金流向出現逆轉。ＥＰＦＲ數據顯示

，春節後資金連續淨流入中國。僅截至２０２４年３月１５日一周，中國市場就錄得５﹒５５億

美元的淨流入，創下２０２３年４月以來的最大值。與此同時，２０２４年２月，環球資金在中

國的定位從一個月前的２﹒３％上升至２﹒４％，但仍遠低於２０２１年１月的高位（６﹒５％

）（資料來源：ＵＢＳ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）。

另外，房地產市場交易也出現了觸底反彈的跡象。一線城市的二手房市場交易量－－被認為

是整個房地產市場的領先指標－－在一系列政策放鬆之後開始企穩。追蹤房產中介對未來二手房

市場交易預期的貝殼信心指數ＫＭＩ自本月初以來一直保持在擴張區間。



＊財策支援力度加大，長期增長基本面依然穩固＊



最新的宏觀數據也表明，經濟基本面依然穩健。２０２４年前兩個月的零售額同比增長

５﹒５％，同期固定資產投資增長４﹒２％，儘管房地產投資持續疲軟。出口是一大亮點，在此

期間增長了７﹒１％。 與此同時，財政政策的支援力度也在加大，如即將推出的大規模設備更

新和消費品以舊換新計劃，以進一步支持中國實現今年「５％左右」的ＧＤＰ增長目標。

中國長期增長的基本面依然穩固。２０２３年中國家庭新增存款１６﹒７萬億元人民幣（總

額超過１３５萬億元人民幣，接近中國ＧＤＰ的１１０％）。２０２３年，中國家庭的儲蓄佔其

收入的３１﹒７％，仍遠高於新冠疫情前的２９％水平。家庭儲蓄率的正常化將推動消費的穩健

增長，並支援中國在中期內實現４－５％的ＧＤＰ可持續增長。

最後但同樣重要的是，估值仍然具有吸引力。繼近期反彈後，ＭＳＣＩ中國指數的前瞻性市

盈率（ＰＥ）仍為９﹒５倍，遠低於１２倍的１０年平均水平。與此同時，恒生指數目前的前瞻

性市盈率為８﹒１倍，而過去１０年的平均市盈率為１１﹒２倍。值得注意的是，與新興市場（

前瞻性市盈率為１２﹒５倍）相比，中國市場的交易價格也有很大折扣，且更遠低於美國（２２

倍）及日本（１６倍）。（ｗａ）

