《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行設科技創新和技術改造再貸款

《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人行設立科技創新和技術改造再貸款

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中國人民銀行７日宣布，設立科技創新和技術改造再貸款，額度５０００億元（人民幣．下同）

，利率１﹒７５％，旨在激勵引導金融機構加大對科技型中小企業、重點領域技術改造和設備更

新項目的金融支持力度。



３月末中國外匯儲備升至３２４５７億美元

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國家外匯管理局７日公布的數據顯示，截至３月末，中國外匯儲備規模為３２４５７億美元，較

２月末上升１９８億美元，升幅為０﹒６２％。黃金儲備方面，中國３月末黃金儲備７２７４萬

盎司，２月末為７２５８萬盎司，環比增加１６萬盎司，為連續第１７個月增加。



境外上市熱情升溫，備案漸趨常態化

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《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及配套指引文件於去年３月３１日施行。一年多

來，企業境外上市熱情升溫。截至今年３月３１日，境外首發備案和全流通備案企業達１３４家

。中證監最新數據顯示，截至３月２８日，申報境外首次公開發行及全流通備案企業數量達

１０２家。





《上海證券報》



支持科技創新和技術改造，人行「上新」貨幣政策工具

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人行４月７日宣布設立科技創新和技術改造再貸款－－額度５０００億元，利率１﹒７５％，期

限１年，可展期２次，每次展期期限１年，按貸款本金的６０％向金融機構發放再貸款。



外儲規模連續上升，保持穩定具備堅實基礎

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國家外匯管理局７日發布數據顯示，截至３月末，中國外匯儲備規模為３２４５７億美元，較２

月末上升１９８億美元，升幅為０﹒６２％。



「文旅熱」釋放消費潛力

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在城市賞花、去露營踏青、逛春日市集……今年清明節假期，居民的出行旅遊熱度帶動了各地消

費市場。專家分析，開年以來經濟形勢好於預期，就業穩定支撐了消費潛力釋放。展望未來，消

費增長有望持續向好。





《證券時報》



清明假期旅遊有看點，小城特色文旅火爆

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經文旅部數據中心測算，假期３天全國國內旅遊出遊１﹒１９億人次，按可比口徑較２０１９年

同期增長１１﹒５％；國內遊客出遊花費５３９﹒５億元，較２０１９年同期增長１２﹒７％。

按此計算，人均消費超過４５０元。



人行設立科技創新和技術改造再貸款，額度五千億元

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人行昨日發布消息，為落實國務院常務會議關於推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新的

決策部署，人行設立科技創新和技術改造再貸款，額度為５０００億元，激勵引導金融機構加大

對科技型中小企業、重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持力度。



銀行業是時候放下「開門紅」情結了

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２０２４年一季度收官，銀行業一年一度的「開門紅」卻不復往年熱鬧，甚至有部分銀行分支機

構的一季度存貸數據同比少增。不過，看似「不熱鬧」的背後，或許也是全行業放下「開門紅」

情結的一個契機。（ｌｃ）

