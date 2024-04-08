《神州經脈》耶倫重申中美不脫勾，外儲連增兩月，滬指三連跌

《神州經脈》今日（８日）滬深股市清明節假後復市，表現不振。人民銀行宣布設立額度

５０００億元（人民幣．下同）、利率１﹒７５％的科技創新和技術改造再貸款，但對市場刺激

不大，加上美國６月減息預期變弱，中美財金官員交流未見成果，拖累Ａ股復市首日氣氛，白酒

股插水，半導體、券商、地產等板塊同挫，午後跌幅進一步加大，滬綜指全日下跌０﹒７２％，

報３０４７﹒０５點，連續第三個交易日下跌，深市多股因內部突發事宜閃崩，拖累深成指收跌

１﹒５７％，創業板指更跌１﹒８１％。

兩市全日成交９３１４億元，較上個交易日（３日）增加１﹒５％，陸股通淨流出則超過

３０億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２３３７，較上個交易日４時３０分收盤

價升１９點子，止三連跌，創４月１日以來一周新高，全日在７﹒２２０３至７﹒２３４１之間

波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９４７，較上個交易日升２點子，兩連升，創４月１日

以來一周新高，與市場預測偏離仍有逾１２８０點，上個交易日報７﹒０９４９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國財長耶倫４日起訪華，先後與國務院副總理何立峰、國務院總理李強、財長藍佛安、

人民銀行行長潘功勝會談。耶倫今午在北京舉行記者會介紹與中國官員會談情況，重申了美國不

尋求與中國脫勾的立場，認為中美兩國經濟聯係密切，脫勾會帶來災難性後果，並指與中國官員

的交流有利於美國的利益。耶倫並表示，對中國內需疲軟以及在政府大力支持推動下電動汽車、

電池和太陽能產品等行業的過度投資表示擔憂，指美國不會接受新產業像１０年前美國鋼鐵業遭

受重創那樣，被中國補貼的進口產品擊垮。耶倫並提到，會談中討論了ＴｉｋＴｏｋ問題，希望

找到解決方法。



２﹒ 據《路透》引述美國財政部官員表示，美國和中國正深化在金融穩定問題上的合作，於最

近一次應對一家大型銀行倒閉的模擬演習後，計劃在４月或５月再進行兩次金融衝擊模擬，其中

一次將涉及重大外部衝擊（如自然災害、對銀行的網絡攻擊或新的流行病）引發的運營彈性協調

風險，另一次演習將涉及氣候變化風險對保險系統的影響。耶倫在今午的記者會上提到，美中同

意就營運韌性和氣候風險保險舉行額外的金融技術演習。



３﹒ 國家外匯管理局公布，截至３月末，中國外匯儲備規模為３２４５７億美元，較２月末上

升１９８億美元，升幅為０﹒６２％，是外匯儲備連續第二個月增加，也是時隔兩年多、自

２０２２年１月以來外儲規模重回３﹒２４萬億美元以上。另外，人民銀行連續第１７個月增持

黃金儲備，３月底的存量升至７２７４萬盎司，環比增加１６萬盎司。



４﹒ 貴州茅台５３度飛天茅台（５００毫升裝）的批發價據報已由年初每瓶２７００元左右跌

至２５８０元，跌幅約４﹒４％，引發市場關注。外界指出，茅台放量供應２０萬瓶巽風酒

（３７５毫升裝）是茅台酒批價波動的原因之一。不過茅台對內媒表示，巽風酒計劃量佔茅台酒

全年投放量比重小，不會對茅台酒價格體系產生影響，並強調目前茅台酒動銷情況良好。中國酒

業分析師肖竹青則認為，社會購買力不足是中國酒業面臨的共同問題，而且傳統春節旺季過後就

是白酒行業傳統淡季，淡季需求有減少屬正常現象。



５﹒ 人民銀行宣布設立科技創新和技術改造再貸款，額度５０００億元，利率１﹒７５％，期

限１年，可展期２次，每次展期期限１年，旨在激勵引導金融機構加大對科技型中小企業、重點

領域技術改造和設備更新項目的金融支持力度。



６﹒ 有專網通信「小華為」之稱的深圳民企海能達，在被判定竊取摩托羅拉專利後，仍然出售

其新一代無線電產品Ｈ系列，被摩托羅拉指控拖欠專利費，美國法院最新頒令，禁止海能達在世

界任何地方銷售任何含有對講機技術的產品，且在公司完全遵守法院命令前每日須支付１００萬

美元。海能達方面回應內媒查詢稱，目前正全力處理美國法院判令，爭取早日撤銷，撤銷成功後

將第一時間公告。



７﹒ 再增一家內房龍頭面臨破產風險，世茂集團公布，建設銀行（亞洲）本月５日向香港高等

法院提出對該公司的清盤呈請，涉及財務義務金額約１５﹒８億港元。公司認為該呈請並不代表

公司境外債權人及其他相關方的共同利益；為保障其相關方利益，將極力反對該呈請，並繼續推

進境外債務重組以最大化其相關方的價值。



８﹒ 據文旅部數據，２０２４年清明節假期３天（４月４日－６日），全國國內旅遊出遊

１﹒１９億人次，按可比口徑較２０１９年同期增長１１﹒５％；國內遊客出遊花費５３９﹒５

億元，較２０１９年同期增長１２﹒７％。按此計算，人均消費超過４５０元。此外，入境遊客

１０４﹒１萬人次，出境遊客９９﹒２萬人次，出入境旅遊人數接近２０１９年同期水平。

（ｓｌ）

